Jennifer Frankhauser (25) ist stolz auf ihren Trainingserfolg! Als die Reality-TV-Beauty Anfang des Jahres ins Dschungelcamp einzog, hatte sie sich vor allem ein Ziel gesteckt: Sie wollte im australischen Busch unbedingt abnehmen! Angesichts der kargen Ernährung aus Bohnen und Reis ist ihr das auch eindrucksvoll gelungen. Satte sechs Kilo speckte die 25-Jährige in zwei Wochen ab. Seitdem ist ein halbes Jahr vergangen – in dem sie eisern auf ihr Gewicht geachtet hat. Deshalb ist die amtierende Dschungelkönigin mit der Anzeige ihrer Waage noch immer happy!

In ihrer Instagram-Story gibt Jenny nun ein Kiloupdate: "Ich bin circa 1,60 Meter groß und wiege aktuell 67 Kilo. Ich habe in letzter Zeit drei Kilo abgenommen", erklärt die Halbschwester von Daniela Katzenberger (31) stolz. Mit den Fortschritten, die sie nach Australien erzielt hat, ist die Social-Media-Beauty so zufrieden, dass sie sich beim weiteren Training keinen Stress macht: "Ich nehme in dem Tempo ab, in dem ich möchte. Ich habe keinen Zeitdruck", geht sie ihre Bodymission entspannt an.

Jennys wichtigster Begleiter auf dem Weg zur Traumfigur ist dabei ihr Work-out. Nachdem es der 25-Jährigen früher hin und wieder an der nötigen Motivation fehlte, genießt sie aktuell die regelmäßigen Sporteinheiten: "Ich bin wieder voll in meinem Flow. Mir macht das im Moment so Spaß, auch bei den Temperaturen. Rausgehen, Fahrrad fahren, schwimmen, Inliner fahren – es ist einfach mega und tut echt gut", schwärmt sie von ihrem Trainingsplan.

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, Reality-TV-Star

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser

MG RTL D / Stefan Menne Jenny Frankhauser, Dschungelkönigin 2018

