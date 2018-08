In der heutigen Folge von Die Bachelorette ließ Nadine Klein (32) wirklich nichts anbrennen! Zuerst kam es zu heißen Whirlpool-Küssen mit Alexander Hindersmann, dann entführte sie Daniel Lott auf ein Einzeldate in Athen – und lud ihn nach ein paar leidenschaftlichen Knutschern sogar dazu ein, bei ihr zu übernachten. Gab es hinter verschlossenen Schlafzimmertüren nur noch ein Gute-Nacht-Bussi oder lief vielleicht sogar mehr?

Schon beim gemeinsamen Abendessen über den Dächern der Stadt machte Mister Schwaben Nadine eine eindeutige Ansage: "Den wilden und impulsiven Daniel wirst du auf jeden Fall noch kennenlernen." Setzte er das schon wenige Stunden später in die Tat um? Nach der gemeinsamen Nacht rückten jedenfalls beide nicht so recht mit der Sprache raus. Bei seiner Rückkehr in die Männervilla verriet auch Daniel nicht alles: "Irgendwann kam dann die Frage 'Willst du heute bei mir in der Suite übernachten?' Ich hatte eine klare Antwort und die war 'ja'."

Tja, so viel bekamen die Zuschauer vor dem heimischen TV auch zu sehen. "Was da jetzt wirklich passiert ist, wird er wohl für sich behalten", hielt Konkurrent Maxim Sachraj (29) fest. Jedenfalls nahmen die Kandidaten die Situation mit Humor – und scherzten sogar über eine mögliche Schwangerschaft der diesjährigen Rosenverteilerin.

