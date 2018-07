Die Bachelorette-Kandidaten bereiten sich schon einmal auf den Kampf um ihre Traumfrau vor! Nächsten Mittwoch startet endlich die fünfte Staffel der Kuppelshow. In den kommenden Wochen wird die Rosenlady Nadine Klein auf 20 ledige Männer treffen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Um bei der 32-Jährigen Eindruck zu schinden, setzen einige Jungs wohl vor allem auf ihren muskelbepackten Körper: Vier Kandidaten zeigen sich im Netz jedenfalls mit großer Vorliebe hüllenlos!

Für Maxim Sachraj und Daniel Lott gehört es fast schon zum Alltag, sich spärlich bekleidet vor der Kamera zu rekeln. Dank seines Traumbodys, den markanten Gesichtszügen und dem fesselnden Blick hat sich Maxim in den vergangenen Jahren zu einem gut gebuchten Model gemausert. Und auch Daniel ist das Posieren für Fotografen alles andere als unbekannt: Als amtierender Mister Schwaben hat er schon so einige Shootings absolviert. Kein Wunder also, dass die beiden Singlemänner ihre Astralkörper nur zu gerne auf ihren Social-Media-Kanälen präsentieren.

Rafi Rachek und Filip Pavlovic haben hingegen zwar keine professionelle Modelerfahrung zu bieten, dafür aber jede Menge Muskeln. Als Fitnesstrainer verbringen beide den Großteil ihres Lebens im Gym. Damit sich die harte Arbeit auch auszahlt, verzichten sie für ihre Webfotos am liebsten auf ihre Klamotten und begeistern damit ihre ständig wachsenden Communitys. Doch ob sich Nadine wohl von dieser Zeigefreude beeindrucken lässt? Sie verzichtet auf ihrem Social-Media-Profil auf zu viel nackte Haut und setzt ihren Traumbody lieber in sexy Outfits in Szene!

Instagram / maxim_sachraj Maxim Sachraj, "Die Bachelorette"-Kandidat

Instagram / daniel_lott_ Daniel Lott, Bachelorette-Kandidat

Instagram / filip_pavlovic1 Filip Pavlovic, Teilnehmer bei "Die Bachelorette" 2018

