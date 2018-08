Wird Katja Krasavice (22) selbst bei Promi Big Brother nicht auf Selbstbefriedigung verzichten? Vor wenigen Wochen überraschte das YouTube-Sternchen ihre Fans mit dieser Nachricht: Katja wird sich ab kommenden Freitag zum ersten Mal auf TV-Terrain trauen und in den berühmt-berüchtigten Fernsehknast ziehen! Ihre Fans kennen und lieben die selbst ernannte Mrs. Bitch für ihre Freizügigkeit auf Social Media – aber wie weit wird Katja vor laufender TV-Kamera gehen? Das verriet sie nun in einem Interview!

Was das Thema Sex angeht, kennt Katja keine Grenzen! Ihren YouTube-Abonnenten berichtet sie stets fleißig von sexuellen Abenteuern – ob allein, mit Gegenstände, zu zweit oder mit mehreren. So richtig in Action haben sie aber ihre Fans bisher nur teilweise gesehen. Ob die 22-Jährige das in der Überwachungs-Show ändern wird? "Wenn mir jemand gefällt, weiß man nie, was passiert. Grundsätzlich bin ich locker, aber wie ich dann genau reagieren würde, weiß ich nicht", erklärte sie im Gespräch mit Sat.1. In Katjas Beuteschema scheint im Container bisher nur einer zu fallen: Rosenbruder Johannes Haller – doch der ist leider frisch vergeben!

Falls sich keiner anbietet, hat die Nacktnudel aber schon eine zweite Option parat: "Ich glaube, ich befriedige mich einfach die ganze Zeit selbst." Eines ist also jetzt schon sicher: Mit ihrer ungenierten Art wird Katja ihre Konkurrenz im PBB-Haus ordentlich aufmischen. Was würdet ihr davon halten, wenn sich Frau Krasavice im TV-Knast wirklich selbst befriedigt? Stimmt ab!

