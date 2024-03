Zu welchen Promi-BB-Stars hat Katy Karrenbauer noch Kontakt?

Mit dem einen oder anderen Kandidaten aus ihrer Promi Big Brother-Staffel steht Katy Karrenbauer (61) tatsächlich bis heute in Kontakt! Auf Natascha Ochsenknechts (59) Event zu ihrer neuen Körperpflegelinie erklärt die Schauspielerin jetzt gegenüber Promiflash: "Jay sehe ich oft, Doreen sehe ich, Micaela treffe ich. Wir sind nach wie vor befreundet und versuchen, uns auch immer wieder zu verabreden. Aber wir treffen uns dann auf bestimmten Events." Die "Hinter Gittern – Der Frauenknast"-Darstellerin verstehe sich also immer noch besonders gut mit dem Sänger Jay Khan (41), der Musikerin Doreen Steinert (37) und dem Nackt-Model Micaela Schäfer (40).

Allerdings gebe es aus dem Cast wiederum auch Kandidaten, auf die Katy rund zwei Jahre nach der Show so gut wie gar nicht mehr trifft. "Es gibt natürlich auch immer Menschen, die muss man jetzt nicht sehen", betont die Berlinerin total ehrlich und erklärt genauer: "Man macht andere Dinge. Es kamen ja viele Leute aus unterschiedlichen Bereichen – ob jetzt aus der Moderatorin, also Sportmoderation, und und... Den Leuten begegne ich natürlich gar nicht, weil die nicht auf die Veranstaltungen gehen, auf die ich selber gehe."

Katy zog 2022 in den berühmt-berüchtigten "Promi Big Brother"-Container. Dort hausierte sie mehrere Tage

in den Bereichen Garage, Dachboden und Loft und belegte letztendlich den sechsten Platz. Neben der 61-Jährigen waren unter anderem auch Sam Dylan (33), Menderes (39), Tanja Tischewitsch (34), Jörg Dahlmann (65) und Jeremy Fragrance (35) Teil der Staffel. Rainer Gottwald (58) schaffte es am Ende auf den ersten Platz und verließ den Container als Sieger.

Jay Khan, Team5-Mitglied

Katy Karrenbauer, Schauspielerin

