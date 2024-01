War Promi BB Schuld an Iris Kleins Trennung von Mister T?

Iris Kleins (56) Beziehung ist gescheitert. Nach der Trennung von ihrem Mann Peter (56) hatte sie bei dem geheimnisvollen Mister T Trost gefunden. Doch die Liebe zu dem sechs Jahre jüngeren Mann ist nun nach nicht mal einem Jahr wieder zerbrochen. Während der Beziehung war die TV-Bekanntheit im Promi Big Brother-Haus – und näherte sich dort ihrem Ex Peter wieder etwas an. Jetzt stellt Iris klar, dass das aber in keinem Zusammenhang mit ihrem neusten Liebes-Aus steht!

"Die Trennung hat nichts mit dem Big-Brother-Haus zu tun", stellt Iris gegenüber Bild klar. Vielmehr liege die gescheiterte Beziehung an ihren schlimmen Erfahrungen mit Peter. "Vielleicht bin ich einfach so geworden, dass ich sage, ich kann keinem Mann mehr vertrauen. Vielleicht ist in mir was kaputtgegangen und ich gestehe mir das jetzt erst ein", führt die Mutter von Daniela Katzenberger (37) aus. Peter sei ihre einzige große Liebe gewesen – das sei aber endgültig vorbei.

Im Promiflash-Interview betonte Iris bereits, dass Mister T wegen des Zusammentreffens mit Peter bei "Promi Big Brother" nicht eifersüchtig war. "Vor dem Einzug hat er noch gesagt: 'Schatz, das ist deine Vergangenheit, das ist immer noch dein Ehemann, das müsst ihr beide klären. Da hab ich nichts dabei zu suchen, das ist dein Part.'" Sogar einen Kuss zum Abschied habe ihr heutiger Ex-Partner ihr mit Peter erlaubt.

