Uriniert Finch bei Date in Katja Krasavices Waschbecken?

Ist das sein Ernst? Die polarisierende, selbst ernannte "Boss-Bitch" Katja Krasavice (27) verlor in der vergangenen Woche eine Wette gegen den berühmten Musiker Finch Asozial (33) – die Wettschulden: Einen gemeinsamen One-Night-Stand! Dies sollte am gestrigen Abend eingelöst werden – das Rendezvous enthielten sie ihren Fans natürlich nicht vor. Allerdings gab es vor nackter Haut im Schlafzimmer offenbar erst mal eine Entblößung im Badezimmer – hat Finch etwa in Katjas Waschbecken uriniert?

Am gestrigen Abend war der "Abfahrt"-Interpret zu Besuch bei der Blondine. Auf Instagram teilten sie zahlreiche Einblicke in ihr Abendprogramm – doch vor allem eine Aufnahme sorgte für Aufsehen. Katja erwischte die Vokuhila-Berühmtheit mit heruntergezogener Hose an ihrem Waschbecken stehen. "Was geht bei dem?", flüsterte sie etwas angewidert und schlich danach unbemerkt davon. Ob der 33-Jährige nur seine Hände wusch oder tatsächlich urinierte, wurde bisher nicht aufgelöst.

Ob sich die beiden trotz des Vorfalls noch näher gekommen sind? Was sie an dem Abend sonst so getrieben haben, bleibt wohl auch unter Verschluss. Dennoch gab es eine erfreuliche Neuigkeit – das Duo kündigte eine gemeinsame Single für Anfang Februar an! "Liebe die Kombi", hieß es dazu unter anderem von einem Nutzer auf Instagram.

Instagram / finch Katja Krasavice und Finch Asozial

Instagram / finch Finch Asozial und Katja Krasavice

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice und Finch Asozial

