Nach DSDS: Wird Katja Krasavice bald wieder im TV sein?

Kommt sie zurück? Katja Krasavice (27) ist bekannt für ihren freizügigen Content und ihre provokanten Raptexte. Als Jurorin in der vergangenen DSDS-Staffel probierte sich die Blondine neben Dieter Bohlen (69), Pietro Lombardi (31) und Leony auch erstmals im TV aus. Doch die erfolgreiche Rapperin und der Pop-Titan bekamen sich während der Staffel der Kult-Castingshow ordentlich in die Haare. Promiflash verrät sie: Wäre Katja etwa trotzdem bereit für das nächste TV-Format?

Am Rande des Glamour Women of the Year Award 2023 spricht Katja exklusiv mit Promiflash über ihre TV-Zukunft: "Ja, ich könnte es mir schon vorstellen, irgendwo im TV zu sein." Doch das knüpft die gebürtige Tschechin an eine Bedingung: "Da muss aber auch ein cooles Format kommen. Wenn ein Format kommt, was cool ist, was irgendwie auch mal aneckt, aber trotzdem respektvoll ist, dann bin ich da!"

Dass das Erotikmodel selbst gerne aneckt und polarisiert, hat sie zu Genüge bewiesen. Zuletzt mit einem außergewöhnlichen QR-Code-Tattoo, das direkt zu ihrem OnlyFans-Account führt. "Dieses Tattoo würde sich niemand trauen, aber ich bin Katja, ich traue mich das", äußerte sie sich auf ihrem Instagram-Account dazu.

Anzeige

Getty Images Katja Krasavice bei DSDS

Anzeige

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, Rapperin

Anzeige

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice und ihr Tattoo, September 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de