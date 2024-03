"Dickste Eier": Katja Krasavice posiert freizügig an Ostern

Das ist mal ein ganz besonderer Ostergruß! Katja Krasavice (27) ist für ihr provokantes und freizügiges Auftreten bekannt. Auf Instagram teilt die Rapperin nun eine ziemlich außergewöhnliche Fotoreihe. Auf den Bildern posiert die Blondine lediglich in Unterwäsche bekleidet auf dem belebten Potsdamer Platz in Berlin. Der Clou an dem Outfit der Beauty? Die Unterwäsche ist passend zum Osterfest mit ganz vielen ausgeblasenen Eiern beklebt. "Sonntagshalbnackt durch Berlin mit den dicksten Eiern", schreibt das Erotikmodel scherzend unter dem gewagten Beitrag.

Doch wie kommen die freizügigen Schnappschüsse bei den Usern im Netz an? Die Fans feiern die Aktion von Katja offenbar total. "Katja hat wieder voll abgeliefert", kommentiert ein Follower unter dem Beitrag. "Katja beweist Tag für Tag, dass sie mehr Eier hat als zigtausend Männer zusammen", schließt sich ein anderer User in der Kommentarspalte an. Auf Katjas Eier-Post geht auch ein anderer Fan witzelnd ein: "Also wenigstens kann keiner behaupten, dass die Frau keine Eier hat."

Katjas gewagtes Auftreten stößt nicht immer auf so viel Zuspruch. Mit ihren kontroversen Songs wie "Sex Tape" oder "Doggy" und ihrem anstößigen Content auf der Erotikplattform OnlyFans stößt die Blondine immer wieder auf Gegenwind. Doch das riesige Selbstbewusstsein und der Mut der 27-Jährigen ist nicht nur gespielt: Der Rapperin ist es nämlich ziemlich egal, was andere von ihr halten. "Für mich ist das nichts, das sind fremde Menschen und wenn die mich nicht mögen und sagen: 'Plastik und oh nein' und 'Oh will ich nicht', ja, okay", erzählte sie in einem Interview gegenüber Promiflash.

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice an Ostern 2024

Getty Images Katja Krasavice im November 2023

Was haltet ihr von Katjas Ostergruß? Genial! Sie überrascht immer wieder mit kreativen Ideen. Zu provokant! Das geht meiner Meinung nach zu weit.



