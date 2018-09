Lady Gaga (32) hat nun wieder bewiesen: Sie kann wirklich alles tragen! Die Sängerin wurde neben ihrer Musik durch ihre skurrilen Outfits berühmt – egal wie bunt, verrückt oder nackig, die gebürtige New Yorkerin kennt keine Grenzen. Die "Perfect Illusion"-Interpretin schlüpfte sogar mal in ein Kleid aus echtem Fleisch! Doch auch den klassischen Look beherrscht die Schauspielerin perfekt: In einem supereleganten Kleid begeisterte Lady Gaga jetzt ihre Fans!

Die American Horror Story-Darstellerin ist aktuell in Paris unterwegs – anlässlich ihres Besuchs in der Stadt der Liebe hüllte sie sich in ein orangefarbenes, eng anliegendes Dress und ließ ihre Haare zu einer raffinierten Hochsteckfrisur aufdrehen. Ihre Bewunderer waren bei diesem Anblick hin und weg: "Vergesst die Royals, sie ist die wahre Queen" , "Du bist so schön! Warum können sich nicht alle so anziehen wie du?", kommentierten zwei Follower auf Instagram.

Ob sie in ihren neuen Las-Vegas-Bühnenshows eher extravagant oder ladylike auftreten wird? Ab Dezember wird die 32-Jährige etliche Konzerte in der Glücksspiel-Metropole geben – unter den verschiedensten Mottos!

Christopher Polk / Getty Images Lady Gaga während der MTV Video Music Awards 2009

Euan Cherry/WENN Lady Gaga beim Filmfestival in Toronto

PapCulture / Splash News Sängerin Lady Gaga in New York

