"Joker: Folie à Deux" als Musical: "Joker"-Fans enttäuscht

So hatten sich die Fans von Joker das Sequel "Joker: Folie à Deux" anscheinend nicht vorgestellt! Wie der erste Trailer bereits zeigte, wird aus der Fortsetzung ein Musical – die Filmliebhaber sind davon aber nicht begeistert, wie aktuell auf X deutlich wird. "'Joker 2' wird ein Musical, ich kann das nicht. Hoffentlich enttäuscht es meine niedrigen Erwartungen", schreibt etwa ein User der Social-Media-Plattform, während ein anderer einwirft: "'Joker 2' ist ein Musical? Als ob der erste Film kein Musical gewesen wäre. Die ganze Stadt ist aus dem Nichts in Gesang und Tanz ausgebrochen? Das macht überhaupt keinen Sinn!" Auch ein weiterer "Joker"-Fan zeigt sich enttäuscht: "Ich weine immer noch bei der Tatsache, dass 'Joker 2' ein Musical ist."

Wie aus dem Trailer auf YouTube hervorgeht, erwarten die Fans in dem Streifen 15 Coversongs – darunter soll womöglich auch der legendäre 60er-Jahre-Hit "What The World Needs Now Is Love" von Jackie DeShannon sein. Ob die Hauptdarsteller die bislang eher negativen Stimmen der Fans noch einmal ändern können? Joaquin Phoenix (49) wird erneut in die Rolle des skurrilen Clowns schlüpfen, an seiner Seite ist dabei Lady Gaga (38) als Harley Quinn.

Die Rollen des verrückten Liebespärchens lohnen sich für Joaquin und Lady Gaga auch finanziell: Wie Variety bereits berichtete, bekommt der Filmstar eine Gage von umgerechnet 18,3 Millionen Euro, während sein Co-Star mit etwa 11 Millionen Euro nach Hause geht. Für Joaquin verdoppelt sich damit seine Gage um ein Vielfaches: Im ersten Teil bekam er lediglich 4,1 Millionen Euro.

Getty Images Joaquin Phoenix, Schauspieler

Getty Images Lady Gaga bei den Dreharbeiten für "Joker: Folie à Deux"

