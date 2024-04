Verdächtiger Ring! Sind Lady Gaga und Michael etwa verlobt?

Läuten bei Lady Gaga (38) etwa bald die Hochzeitsglocken? Das lässt aktuell ein verdächtiger Ring am Finger der Sängerin vermuten! Auf einigen Fotos, die unter anderem Daily Mail vorliegen, ist die Musikerin zu sehen, die in einer eleganten dunklen Kombination aus Mantel, High Heels und Sonnenbrille einen Spaziergang durch Los Angeles macht. Ein Detail sticht währenddessen besonders hervor: Ein funkelnder Diamantring, der an ihrer Hand glitzert! Dieser bringt jetzt die Gerüchteküche gewaltig zum Kochen – haben sich die "Poker Face"-Interpretin und ihr Freund Michael Polansky etwa verlobt?

Zuletzt hieß es noch, dass Gaga und ihr Liebster ihre Beziehung langsam angehen lassen wollen. Nach mehreren Jahren, die beide gemeinsam durchs Leben gegangen waren, trennten sich die zwei nämlich im vergangenen Frühjahr für wenige Monate. Daraufhin folgte ein Liebescomeback und die 38-Jährige ist mit ihrem Schatz seither offenbar superglücklich. Im Februar verriet ein Insider gegenüber ET, dass das Paar seine Beziehung zunächst stärken wolle, bevor es den nächsten Schritt wage. Hat sich dies etwa rund zwei Monate später bereits geändert?

Dass die "A Star Is Born"-Darstellerin trotz ihrer schillernden Karriere mit ihrem Partner nicht immer nur auf ein luxuriöses Leben setzt, sondern auch ziemlich entspannte Dates genießen kann, zeigte Gaga beispielsweise im Januar dieses Jahres. Gemeinsam genossen die zwei nämlich ein lässiges Rendezvous, bei dem der Unternehmer einen Pizzakarton und einen To-go-Becher durch die Gegend trug. Vermutlich feierten die Beauty und ihr Partner zu besagtem Zeitpunkt sogar ihren vierten Jahrestag.

Anzeige Anzeige

Instagram / ladygaga Lady Gaga und Michael Polansky

Anzeige Anzeige

PapCulture / BACKGRID Michael Polansky und Lady Gaga bei einer SNL-Afterparty

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass sich Lady Gaga und Michael tatsächlich verlobt haben? Ja! Das sieht ganz danach aus. Nee, ich denke nicht, dass das ein Verlobungsring ist. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de