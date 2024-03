In diesem coolen Look feiert Lady Gaga ihren 38. Geburtstag

Happy Birthday, Lady Gaga (38)! Die Fans kennen und lieben die "Bad Romance"-Interpretin für ihre ausgefallenen Looks. Auch an ihrem 38. Geburtstag macht sie ihrem Namen alle Ehre. Zusammen mit ein paar Freunden und ihrem Liebsten Michael Polansky feiert die erfolgreiche Sängerin in einem italienischen Restaurant in Los Angeles in ihren Geburtstag rein. Für diesen besonderen Anlass findet die "A Star is Born"-Darstellerin wie immer das passende Outfit. Sie trägt einen ausgefallenen Trenchcoat aus Leder, der ihre Taille betont. Dazu kombiniert sie eine schmale Sonnenbrille und auffälligen Silberschmuck. Für den besonderen Lady-Gaga-Touch sorgen zusätzlich ihre 20 Zentimeter hohen Plateaustiefel.

Im Gegensatz zu seiner Freundin bevorzugt Michael den lässigen Look. Zum Dinner erscheint er in einem lockeren Kapuzenpullover und einer braunen Jeans. Das bequeme Outfit rundet er mit einer schwarzen Baseball-Mütze ab. Der bekannte Technologie-Unternehmer und die Sängerin sollen sich vor mehr als vier Jahren über ihren gemeinsamen Freund, den ehemaligen Facebook-Präsidenten Sean Parker (44), kennengelernt haben. Seit 2020 gehen sie offiziell gemeinsam durchs Leben. Nach einer kurzen Trennung im vergangenen Jahr schweben sie nun scheinbar wieder auf Wolke sieben.

Nicht nur privat scheint es für die Künstlerin derzeit gut zu laufen. Auch beruflich kann sie zahlreiche Erfolge verbuchen. In der Joker-Fortsetzung "Joker: Folie à Deux" konnte die nun 38-Jährige sogar eine der Hauptrollen ergattern. An der Seite des Schauspielstars Joaquin Phoenix (49) wechselt Lady Gaga in dem Kinofilm auf die Seite der Bösewichte: Sie wird nämlich Harley Quinn, die impulsive Begleiterin des Jokers, verkörpern.

ActionPress Michael Polansky, Freund von Lady Gaga

Getty Images Lady Gaga bei den Dreharbeiten für "Joker: Folie à Deux"

