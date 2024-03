Neuer Look: Lady Gaga präsentiert gebleichte Augenbrauen!

Sie zeigt sich verändert. Lady Gaga (37) ist nicht nur eine der erfolgreichsten Musikerinnen weltweit, sondern konnte auch schon einige schauspielerische Erfolge verbuchen. Doch sorgte die "Born This Way"-Sängerin in der Vergangenheit nicht nur im beruflichen Sinne für Aufsehen – vor allem ihr unvergleichlicher Look schien sich regelmäßig zu verändern. So auch jetzt wieder: Lady Gaga zeigt sich im Netz mit gebleichten Augenbrauen.

Auf Instagram teilt die 37-Jährige einen Schnappschuss aus dem Bett. Dazu kündigt sie mal eben baldige, neue Musik an: "Ich schreibe Texte im Bett. Schlaft gut." Neben der erfreulichen Info fällt den Fans der US-Amerikanerin jedoch vor allem eins ins Auge: Ihre Augenbrauen scheinen beinahe verschwunden zu sein. Offenbar war Lady Gaga mal wieder nach einer kleinen Typveränderung zumute. Neben ihren hellen Brauen präsentiert sie ihren Fans zudem ihr ungeschminktes Gesicht und stellt dabei ihre natürliche Schönheit zur Schau.

Zuletzt sorgte Lady Gaga vor allem in Sachen Liebe für Gesprächsstoff. Nach ihrer Reunion mit Michael Polansky im vergangenen Sommer schienen sie glücklicher denn je zu sein. Das bestätigte auch ein Insider gegenüber Entertainment Tonight. Dennoch betonte die interne Quelle auch, dass die beiden es trotz ihres Liebesglücks beim zweiten Anlauf etwas langsamer angehen wollen.

Getty Images Lady Gaga, Musikerin

Getty Images Lady Gaga, Sängerin

