Skurriles Romantik-Musical? "Joker"-Sequel-Trailer ist raus

Es wird romantisch! Lady Gaga (38) hat in diesem Jahr die fantastische Hauptrolle der Harley Quinn ergattert. In "Joker: Folie à Deux" spielt die Sängerin an der Seite von Joker-Star Joaquin Phoenix (49) die verrückte Freundin des DC-Bösewichts – und wie der erste offizielle Trailer auf YouTube zeigt, harmonieren die beiden Darsteller inmitten der skurrilen Liebesgeschichte sehr gut miteinander. Die Fans können sich auf einen Musicalfilm freuen, der die düstere und verschrobene Gedankenwelt des Duos ganz idealistisch und abenteuerlich aufzeigt. Insgesamt sollen 15 Coversongs enthalten sein – unter anderem der legendäre 60er-Jahre-Hit "What The World Needs Now Is Love"?.

Dass der zweite "Joker"-Film viel Romantik verspricht, deutete der Regisseur Todd Phillips (53) bereits mit ein paar Schnappschüsse aus dem Film am Valentinstag an. Auf Instagram veröffentlichte er Bilder, auf denen das Antiheldenpaar miteinander turtelt: So berühren sich Harley und Joker durch das Gefängnisgitter hindurch mit den Nasenspitzen oder tanzen sie innig miteinander auf der Dachterrasse des Hotels Arkham. "Ich hoffe, euer Tag ist voller Liebe", schrieb Todd zu dem kleinen Einblick in sein filmisches Meisterwerk.

Dafür, dass Joaquin und Lady Gaga in die Rollen des extravaganten Clowns und seiner On-off-Liebsten schlüpfen, sollen sie ordentlich Cash bekommen! Wie Variety berichtet, soll der 49-Jährige eine Gage von 18,3 Millionen Euro bekommen haben. Damit hat er sein Gehalt um ein Vielfaches gesteigert – im ersten Teil soll Joaquin lediglich 4,1 Millionen Euro bekommen haben. Auch die "Bad Romance"-Interpretin kassiert zweistellige Millionenbeträge: Rund 11 Millionen Euro erhält sie für ihre Harley-Verkörperung.

Anzeige Anzeige

Jason Howard/Bauergriffin.com / MEGA Joaquin Phoenix am Set von "Joker 2"

Anzeige Anzeige

Getty Images Lady Gaga bei den Dreharbeiten für "Joker: Folie à Deux"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr den Trailer zu "Joker: Folie à Deux"? Es sieht vielversprechend aus. Ich bin so gespannt! Ich bin eigentlich gar kein Fan von Musicals... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de