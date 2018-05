Ist Marilyn Monroe (✝36) etwa wieder auferstanden? Fast – zumindest ihr Look wird durch Lady Gaga (32) ein weiteres Mal zum Leben erweckt. Die sonst so lässig gekleidete Musikerin ließ sich vergangene Woche in New York mal wieder von der verstorbenen Stilikone inspirieren – und präsentierte sich im waschechten Marilyn-Gedächtnislook! In einem weißen Kleid mit hochtoupierter Mähne war die "Paparazzi"-Interpretin der Schauspielerin wie aus dem Gesicht geschnitten.



