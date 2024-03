"Schreibe Musik": Kommen bald neue Songs von Lady Gaga?

Dürfen sich die Fans etwa noch in diesem Jahr über neue Musik von Lady Gaga (38) freuen? Anlässlich ihres 38. Geburtstags veröffentlicht die "Born This Way"-Interpretin einen Schnappschuss von sich auf Instagram. "Der heutige Tag war etwas ganz Besonderes – ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals an meinem Geburtstag so glücklich war", schreibt sie gerührt in die Bildunterschrift. In ihrem Text lassen sich jedoch auch lauter Hinweise auf neue Musik der "A Star is Born"-Darstellerin finden. "Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal so gute Musik wie jetzt geschrieben habe", gibt die Sängerin vielversprechend preis. "Dieses Jahr wird ein wichtiges und bedeutungsvolles Jahr für uns sein, das weiß ich", kündigt sie verheißungsvoll an.

Neben den Andeutungen über neue Musik richtet die Künstlerin auch sehr dankbare Worte an ihre Fans. "Nachrichten aus der ganzen Welt von so vielen Menschen zu erhalten, die meine Arbeit lieben, bedeutet mir so viel", betont die 38-Jährige. "Danke, danke, danke, dass ihr mich so liebt, wie ihr es tut, und dass ihr so eine echte Liebe für meine Lieder habt", macht sie ihre Wertschätzung deutlich. Mit ihren Followern will die Musikerin auch ihr eigenes privates Glück teilen. "Ich bin in meinen besten Freund verliebt, meine Familie und Freunde sind liebevoll, gütig und gesund", schwärmt die Freundin von Michael Polansky.

Ein weiterer Grund für Lady Gagas derzeitiges Glück scheint ihre blühende Schauspielkarriere zu sein. "Unser Film 'Joker 2: Folie à Deux' kommt bald in die Kinos", freut sich die Songwriterin. In dem Kinofilm wird die 38-Jährige an der Seite des "Gladiator"-Stars Joaquin Phoenix (49) eine der Hauptrollen verkörpern. Als Joker und Harley Quinn, die exzentrische Begleiterin des Bösewichts, werden sie die Zuschauer in ihren Bann ziehen.

PapCulture / BACKGRID Michael Polansky und Lady Gaga bei einer SNL-Afterparty

Getty Images Lady Gaga bei den Dreharbeiten für "Joker: Folie à Deux" in New York

