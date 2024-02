Nach Comeback: Lady Gaga lässt es mit Freund langsam angehen

Sie lassen sich Zeit! Vor vier Jahren hatten Lady Gaga (37) und Michael Polansky ihre Liebe zueinander öffentlich gemacht. Im Frühjahr vergangenen Jahres trennten sich die beiden jedoch überraschend, nur um bereits nach wenigen Monaten wieder zueinanderzufinden. Seitdem scheinen die Sängerin und der Unternehmer glücklicher als je zuvor zu sein. Den nächsten Schritt in ihrer Beziehung wollen Lady Gaga und Michael aber vorerst nicht machen!

Das verrät ein Insider jetzt gegenüber ET. So laufe es zwischen der 37-Jährigen und ihrem Liebsten zwar "gut" – dennoch wollen Lady Gaga und Michael ihre Liebe erst stärken, bevor sie in ihrer Beziehung den nächsten Schritt wagen. So sei es den beiden aktuell vor allem wichtig, die Gesellschaft des jeweils anderen bei gemeinsamen Unternehmungen zu genießen.

Im November vergangenen Jahres bestätigte ein Informant im Interview mit Us Magazine Lady Gaga und Michaels Liebescomeback. Doch bevor sie ihrer Beziehung eine zweite Chance gaben, hatten die "Just Dance"-Interpretin und der Direktor einer Firma an "einigen Problemen" gearbeitet. "Sie sind jetzt in einer viel besseren Situation und fühlen sich wohl, wenn sie als Paar zusammen sind", fügte der Insider hinzu.

Anzeige

Getty Images Lady Gaga im April 2022

Anzeige

Instagram / ladygaga Lady Gaga und Michael Polansky

Anzeige

Getty Images Lady Gaga, Musikerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de