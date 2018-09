Mit der Musik gegen den Schmerz: Nach dem Tod seiner Frau Deven vor etwa einem Monat stand Korn-Frontmann Jonathan Davis kürzlich zum ersten Mal wieder auf der Bühne. Mit der "Follow the Leader"-Tour feierte die Rockband das 20. Jubiläum ihres gleichnamigen Albums. Schon zum Tourstart am vergangenen Mittwoch in San Francisco gelang es Jonathan aber nicht mehr, stark zu bleiben. Auf der Bühne brach er plötzlich in Tränen aus.

Mit dem Lied "4 U" leitete die vor 25 Jahren gegründete Band ihre Zugabe ein – ein Song, der vor allem Jonathan sehr am Herzen liegt. "Das war der Lieblingssong meiner Frau... Tut mir leid", schluchzte der 47-Jährige unter Tränen. Dass der Sänger sich nicht schämt, seinen Gefühlen freien Lauf zu lassen, kam bei dem Publikum besonders gut an. Während der gebürtige Kalifornier sich einige Sekunden nahm, um sich wieder zu beruhigen, unterstützten seine Zuschauer ihn mit lauten Jubelrufen.

Wie Jonathan vor wenigen Wochen betonte, habe Deven jahrelang unter einer ernsten psychischen Krankheit gelitten. Daraus entstand im Laufe der Zeit eine schwere Drogensucht. Obwohl die beiden seit etwa zwei Jahren in Scheidung lebten, habe er die Mutter seiner zwei Kinder immer sehr geschätzt. Am 17. August verstarb sie im Alter von 39 Jahren.

WENN.com Korn-Sänger Jonathan Davis beim Firenze Rocks Festival in Italien 2018

DJDM/WENN.com Jonathan Davis im Pearl Theater in Las Vegas 2018

Getty Images Korn-Sänger Jonathan Davis, 2016

