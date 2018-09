Wie die Zeit vergeht! Am 20. September 2017 kam Melanie Müllers (30) Tochter Mia Rose per Kaiserschnitt zur Welt und ist seither der ganze Stolz ihrer Eltern. Heute wird der kleine Wonneproppen bereits ein Jahr alt – und das wird im Hause Müller selbstverständlich gebührend gefeiert: Mit Schokoladentorte und einer einzelnen Kerze begeht die Familie nun den großen Tag ihrer goldigen Prinzessin – und natürlich lässt Mama Melanie auch ihre Fans an Mias erster Geburtstagsfeier teilhaben!

"Alles Liebe, mein kleiner Purtzel", schrieb Melanie unter ein knuffiges Instagram-Foto, auf dem das einjährige Würmchen breit grinsend auf dem Boden sitzt und Kuchen isst. Die Torte ist aber allem Anschein nach nicht nur im Mund der Kleinen gelandet, sondern vor allem auch auf ihren Beinchen. Von oben bis unten ist Mia mit Schokolade beschmiert – zu stören scheint das allerdings niemanden!

Auch Melanies Fans sind von dem süßen Schnappschuss einfach hin und weg! In den Kommentaren häufen sich die Glückwünsche an das Mini-Geburtstagskind: "Herzlichen Glückwunsch! Wie wunderbar unbeschwert und glücklich sie aussieht!", stellte nur einer ihrer vernarrten Follower fest.

Instagram / melaniemuellerdschungel Melanie Müllers Tochter Mia Rose an ihrem ersten Geburtstag

