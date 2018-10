Dieses Ereignis übertrifft sogar seinen Sieg bei den diesjährigen Olympischen Winterspielen: Eiskunstläufer Bruno Massot (29) ist zum ersten Mal Vater geworden! Mit seiner Eislaufpartnerin Aljona Savchenko (34) holte er Anfang des Jahres in Pyeongchang Gold – nun darf er sein kleines Baby in den Armen halten: Seine Verlobte brachte einen Jungen zur Welt und auch der Name des Sportler-Sprosses ist schon bekannt!

Die Geburt seines Sohnes feierte der 29-Jährige auf seinem Instagram-Account mit einem besonders niedlichen Schnappschuss. Darauf zu sehen: Sein süßer Hosenmatz, der in seinem Baby-Bettchen im Krankenhaus selig vor sich hin schlummert. Gleichzeitig verriet die Aufnahme einige Details zu dem Kleinen. Demnach kam Brunos Söhnchen am ersten Oktober zur Welt und hört auf den Namen Louka Massot. "Das Leben ist jetzt perfekt", schrieb der Profi-Sportler zu dem Bild.

Bevor der kleine Mann geboren wurde, hatte er seinen Eltern jedoch einen riesigen Schrecken eingejagt: Bei Massots Lebensgefährtin Sophie setzten Frühwehen ein und das bereits Ende August – über einen Monat vor dem errechneten Geburtstermin. Ihre Ärzte in der Schweiz versuchten daraufhin alles, um eine verfrühte Niederkunft zu verhindern – was ist ihnen zum Glück auch gelungen ist.

Instagram / https://www.instagram.com/bruno_massot/ Louka, Sohn von Bruno Massot

Instagram / Bruno_massot Bruno Massot und Sophie Levaufre

Instagram / bruno_massot Olympia-Star Bruno Massot mit seiner Freundin Sophie

