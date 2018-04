Mit Eislaufpartnerin Aljona Savchenko (34) holte er bei den diesjährigen Olympischen Winterspielen in Pyeonchang Gold, aber seine Liebste Sophie Levaufre schenkt ihm nun etwas viel Wertvolleres: Der deutsche Eiskunstlauf-Star Bruno Massot (29) wird zum ersten Mal Vater! Auf seinem Social-Media-Kanal kündigt der Profisportler jetzt seinen Nachwuchs an – ein niedliches Babybauchfoto inklusive! 2018 scheint wirklich das Glücksjahr des in Frankreich geborenen Kufenkünstlers zu sein.

Das ist auch Bruno bewusst, denn neben das Bild, auf dem er zärtlich den wachsenden Bauch seiner Verlobten küsst, schreibt er: "2018 hat gut angefangen, aber das Beste kommt noch!" Die werdende Mama selbst wiederholt diesen Post auf ihrem Instagram-Profil. Die Fans der beiden sind aus dem Häuschen und posten unzählige Glückwunsch-Kommentare unter die Fotos.

Jetzt muss ja eigentlich Goldmariechen Aljona nachziehen! Sie ist seit 2016 mit ihrem Schatz Liam Cross verheiratet und verkündetet kürzlich noch, selbst über ein eigenes Baby nachzudenken. Allerdings erst nach der Karriere. Vielleicht überlegt sie es sich jetzt anders? Was denkt ihr?

Instagram / bruno_massot Bruno Massot und Sophie Levaufre

Instagram / bruno_massot Eiskunstlauf-Goldmedaillengewinner Bruno Massot und seine Verlobte Sophie Levaufre

Getty Images / Jamie Squire Bruno Massot und Aljona Savchenko, Deutsches Eiskunstlaufpaar bei Olympia 2018

