McDreamy wirft sich am Wochenende den Frack statt des Arztkittels über! Den attraktiven Ex-Grey's Anatomy-Hottie Patrick Dempsey (52) verschlägt es doch tatsächlich nach Deutschland. Doch wer jetzt denkt, der US-Star verirrt sich nur wegen einer Filmpremiere zu uns, der irrt gewaltig: Auf Einladung des Leipziger Opernballs wird der charmante Womanizer an einem der begehrten Tische Platz nehmen und sich vielleicht sogar zu einem Walzer hinreißen lassen!

Diese Neuigkeit dürfte vor allem alle Besucher freuen, die eine Karte für das restlos ausverkaufte High-Society-Event am kommenden Samstagabend ergattert haben. Eine Sprecherin bestätigte nun ganz offiziell in einer Pressemitteilung: "Patrick Dempsey kommt auf Einladung von Porsche zum Ball und wird der Veranstaltung am Porsche-Tisch beiwohnen." Was der Autokonzern mit der Edel-Tanzveranstaltung zu tun hat? Porsche richtet schon seit sechs Jahren den Ball als Präsentator aus.

Dass ausgerechnet Patrick von der Sportwagenfirma eingeladen wurde, ist übrigens leicht erklärt: Der Serienschnuckel begeistert sich selbst seit Jahren für den Motorsport, nahm schon mehrfach an 24-Stunden-Rennen teil. Außerdem ist der 52-Jährige Markenbotschafter von Porsche.

Instagram / patrickdempsey Patrick Dempsey auf seinem Motorrad

Getty Images Patrick Dempsey nach dem 24-Stunden-Rennen 2018 in Le Mans, Frankreich

Getty Images Patrick Dempsey, US-Schauspieler

