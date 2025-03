Patrick Dempsey und seine Jill turteln verliebt in Mailand

Patrick Dempsey (59) und seine Ehefrau Jillian zeigen, dass auch nach fast 26 Jahren Ehe die Romantik nicht zu kurz kommen muss. Das Paar wurde am Donnerstagnachmittag beim gemeinsamen Shopping in Mailand gesehen, wo sie Arm in Arm durch die Straßen schlenderten. Die Fotos des Pärchens liegen Just Jared vor. Der Schauspieler, bekannt aus Grey’s Anatomy, trug einen navyblauen Pullover, Jeans und eine passende Schiebermütze. Jillian, die als Make-up-Artistin und Haarstylistin arbeitet, entschied sich für einen grauen Mantel und lockere dunkle Hosen. Zwischen den Besuchen in verschiedenen Geschäften nahmen sich die beiden auch die Zeit für liebevolle Küsse.

Patrick und Jillian, die drei gemeinsame Kinder haben – die 23-jährige Tochter Talula sowie die 18-jährigen Zwillinge Darby und Sullivan – scheinen ihre Zeit zu zweit in vollen Zügen zu genießen. In einem früheren Interview mit People sprach Patrick über die Herausforderungen, die das Großziehen von Kindern in Hollywood mit sich bringt, sowie den Spagat zwischen Karriere und Familie. Neben seiner Arbeit an Filmproduktionen und Serien ist es dem Schauspieler wichtig, viel Zeit mit seinen Liebsten zu verbringen. Jillian bleibt dabei nicht nur hinter den Kulissen, sondern begleitet Patrick auch oftmals zu öffentlichen Auftritten und Projekten.

Dass Patrick und Jillian trotz einer kurzzeitigen Trennung im Jahr 2015 heute so verliebt wie nie wirken, dürfte viele Fans des Schauspielers erfreuen. Damals hatten die beiden ihre Differenzen öffentlich gemacht und sogar eine Scheidung in Erwägung gezogen, fanden aber wieder zueinander. Patrick, der mit seiner Rolle als Dr. Derek Shepherd Kultstatus erlangte, betonte später oft, wie wichtig ihm Familie und Ehe sind. Jillian, die seit Jahren erfolgreich in der Beautybranche tätig ist, unterstützt ihn dabei stets. Zusammen gelten sie längst als eines der stabilsten Paare in Hollywood.

Anzeige Anzeige

Getty Images Patrick Dempsey, Dezember 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Patrick Dempsey und Jillian Fink, August 2023

Anzeige Anzeige