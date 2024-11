Patrick Dempsey verrät, wie er mit 58 Jahren in Form bleibt

Patrick Dempsey (58), bekannt als Dr. Derek Shepherd oder "McDreamy" aus der Serie Grey's Anatomy, hat offen über die Veränderungen gesprochen, die das Älterwerden mit sich bringt. Der 58-jährige Schauspieler, der letztes Jahr vom Magazin People zum "Sexiest Man Alive" gekürt wurde, gab in einem Interview zu, dass er nicht immer selbstbewusst in Bezug auf sein Aussehen ist. "Besonders mit 58 bemerkt man, wie sich der Körper verändert, und es erfordert mehr Arbeit, in Form zu bleiben", beschrieb Patrick gegenüber dem Magazin Haute Living.

Um fit zu bleiben, setzt Patrick auf konsequentes Training und einen gesunden Lebensstil. "Ich trainiere regelmäßig, ernähre mich richtig, trinke keinen Alkohol und bin sehr aktiv", erklärte er im Gespräch mit dem Magazin. "Man muss die Balance finden und in Bewegung bleiben. Wenn man zu lange sitzt, verliert man sie [die Balance]." Seine Frau Jillian, eine Make-up-Künstlerin, trägt ebenfalls zu seinem Erscheinungsbild bei und testet gerne ihre Produkte an ihm.

Fans waren begeistert, als Patrick in den TikTok-Videos von Jillian auftauchte, in denen sie ihm Gesichtsmasken auflegte und mit Massagegeräten arbeitete. Der Schauspieler zeigte sich dabei oft amüsiert und ein wenig verwirrt – besonders als es um Begriffe wie "Gua Sha" ging, von denen er noch nie gehört hatte. Obwohl sein Fokus auf seinem Familienleben liegt, hofft Patrick, bald wieder in romantischen Komödien mitzuwirken. Nach seinem Auftritt in "Bridget Jones' Baby" sagte er gegenüber dem Lifestyle-Magazin: "Ich würde gerne mehr romantische Komödien machen, aber sie sind heutzutage schwerer zu finden. Es wäre schön, etwas zu drehen, das auf einer anspruchsvollen, reiferen Romanze basiert."

Anzeige Anzeige

Getty Images Patrick Dempsey und Jillian Fink auf dem Filmfestival in Cannes im April 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images Patrick Dempsey in Paris im November 2018

Anzeige Anzeige