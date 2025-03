Aus diesem Grund verließ Patrick Dempsey "Grey's Anatomy"

Patrick Dempsey (59), bekannt für seine Rolle als Dr. Derek Shepherd in der Erfolgsserie Grey's Anatomy, hat bereits 2015 die Serie verlassen und damit Millionen Fans überrascht. Es war seine eigene bewusste Entscheidung, nach elf Staffeln und unzähligen Drehtagen Abschied zu nehmen. Laut Patrick hätten die Belastung durch die langen Dreharbeiten bis tief in sein Privatleben hinein gereicht und seine Ehe mit Jillian Fink sowie das Zusammensein mit seinen drei Kindern auf eine harte Probe gestellt. "Nach einer gewissen Zeit verliert man die Kontrolle über seinen eigenen Zeitplan", erklärte der Schauspieler gegenüber dem Magazin People.

Die Entscheidung, sein Engagement bei "Grey's Anatomy" zu beenden, sei Patrick nicht leicht gefallen, doch er sei sich sicher, dass es an der Zeit war, sich anderen Dingen zu widmen. Kurz vor seinem Ausstieg sei der Druck so groß gewesen, dass er und Jillian sogar die Scheidung eingereicht hätten. Allerdings gelang es dem Paar, ihre Beziehung zu retten, was ebenfalls mit Patricks Auszeit von der Serie zusammenhing. Die Schauspielerei legte er für eine Weile auf Eis, um sich stärker auf seine Familie zu konzentrieren, und nahm erst später gezielt Rollen in Projekten wie "Bridget Jones' Baby" an, die mehr Freiraum für sein Privatleben erlaubten.

Patrick und Jillian sind seit 1999 verheiratet und haben gemeinsam drei Kinder, die in der turbulenten Zeit seiner Karriere oft zurückstecken mussten. Seit seinem Ausstieg aus der Serie hat der Schauspieler immer wieder betont, wie wichtig ihm die neu geschaffene Balance zwischen Beruf und Familie geworden sei. Trotz der vergangenen Jahre bleibt er für Fans unvergessen – "McDreamy", wie Derek Shepherd in der Serie liebevoll genannt wurde, gehört für viele nach wie vor zu den ikonischsten Figuren von "Grey's Anatomy".

Anzeige Anzeige

Getty Images Patrick Dempsey und Jillian Fink auf dem Filmfestival in Cannes im April 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images Patrick Dempsey, Schauspieler

Anzeige Anzeige