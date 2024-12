Christian Slater und Patrick Dempsey feiern Fernseh-Reunion

Christian Slater (55) und Patrick Dempsey (58) standen nach über 30 Jahren wieder gemeinsam vor der Kamera. Die beiden Hollywood-Stars arbeiten aktuell am Prequel der Erfolgsserie "Dexter", das den Titel "Dexter: Original Sin" trägt. Gemeinsam gedreht hatten sie zuletzt 1991 – im Film "Mobsters" verkörperten sie junge Gangster der 1920er Jahre. Nun freuen sich die beiden Schauspieler über das Wiedersehen am Set und die erneute Zusammenarbeit am neuen Serienprojekt.

Christian hatte 1991 den berüchtigten Mobster Lucky Luciano gespielt, während Patrick die Rolle des Meyer Lansky übernommen hatte. In "Dexter: Original Sin" schlüpft Christian in die Rolle von Dexters Vater Harry, einer Schlüsselfigur in der Entwicklung des berühmten Serienkillers. Patrick hingegen übernimmt die Rolle des Miami-Metro-Homicide-Captains Aaron Spencer. In einem Interview mit PEOPLE erzählte Christian: "Es war wunderbar, wieder mit Patrick zusammenzuarbeiten. Es war wirklich großartig." Patrick äußerte sich ebenfalls positiv über die Zusammenarbeit und betonte die tolle Atmosphäre am Set: "Ich hatte eine großartige Zeit bei den Dreharbeiten. Die Stimmung war voller Freude und Spaß."

Beide Schauspieler haben seit ihrem gemeinsamen Film unterschiedliche Wege eingeschlagen, sind aber jeweils äußerst erfolgreich geblieben. Christian feierte Erfolge mit Filmen wie "Interview mit einem Vampir" und der Serie "Mr. Robot", für die er einen Golden Globe gewann. Patrick erlangte vor allem durch seine Rolle als Dr. Derek Shepherd, bekannt als "McDreamy", in der Serie "Grey's Anatomy" weltweite Berühmtheit. Neben ihrer Karriere engagieren sich beide in wohltätigen Projekten und sind privat glückliche Familienväter.

Getty Images Christian Slater im April 2024 in L.A.

Getty Images Patrick Dempsey, Schauspieler

