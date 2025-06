Patrick Dempsey feiert High-School-Abschluss seiner Söhne

Patrick Dempsey (59) hat einen besonderen Moment in seinem Familienleben geteilt: Der Schauspieler feierte den High-School-Abschluss seiner Zwillingssöhne Sullivan (18) und Darby (18). Auf Instagram veröffentlichte der Grey's Anatomy-Star ein seltenes Foto, das ihn und seine Ehefrau Jillian Fink zusammen mit den Kindern zeigt. Gekleidet in blaue Abschlussroben strahlten die Jungs neben ihren Eltern, die farblich abgestimmt in beigen Styles erschienen. "Graduation!! So stolz auf euch Jungs und ich kann es kaum erwarten, wohin euch das nächste Kapitel eures Lebens führen wird!", schrieb Patrick zu dem Bild.

Auch Jillian teilte ein Foto des Moments auf Instagram. Ihr Beitrag zeigt Sullivan und Darby Arm in Arm von hinten. Dazu schrieb sie: "Congratulations Class of 2025! Ich bin so eine stolze Mama. Das nächste Kapitel des Lebens steht bevor – geht raus und holt es euch, meine süßen Jungs! Liebe euch bis zum Mond und zurück." Neben den Zwillingen haben Patrick und Jillian eine 23-jährige Tochter namens Talula Fyfe.

Die Ehe von Patrick und Jillian war nicht immer nur von fröhlichen Anlässen geprägt. 2015 reichte die prominente Make-up-Künstlerin die Scheidung ein, doch die beiden fanden im Jahr darauf wieder zueinander. Laut Patrick war diese Krise ein Wendepunkt für ihre Beziehung und ein Weckruf für ihn persönlich. In späteren Interviews offenbarte er, wie intensiv beide an ihrer Ehe gearbeitet hätten und wie entscheidend die gemeinsame Zeit als Familie dabei war. Heute scheinen die Dempseys glücklicher denn je – vereint, ob auf dem roten Teppich, bei Premieren oder im privaten Kreis, wie bei den emotionalen Feierlichkeiten zum Schulabschluss ihrer Söhne. Erst im März wurden Patrick und Jillian ganz verliebt in Mailand gesehen.

Instagram / jilliandempsey Patrick Dempseys und Jillian Finks Söhne Sullivan und Darby Arm in Arm

Getty Images Patrick Dempsey und Jillian Fink, August 2023

