"McDreamys" Serientod war für Patrick Dempsey unausweichlich

Patrick Dempsey (59), bekannt durch seine Rolle als Dr. Derek Shepherd in Grey's Anatomy, entschied sich vor zehn Jahren für einen überraschenden Ausstieg aus der Erfolgsserie. Für Fans war es ein Schock, als der beliebte Chefarzt in der elften Staffel plötzlich den Serientod starb. Die Entscheidung, die Serie zu verlassen, war laut Patrick jedoch absolut notwendig. Mit vollen Drehplänen und langen Arbeitszeiten sei es ihm zunehmend schwergefallen, Zeit für seine Familie zu finden, wie er im Gespräch mit Mirror verriet. Seine Frau, Maskenbildnerin Jillian Fink, und ihre drei gemeinsamen Kinder wären in dieser Zeit oft zu kurz gekommen, was die Beziehung des Paares erheblich belastete. Die Situation habe sich sogar so sehr zugespitzt, dass sie 2015 die Scheidung einreichten.

Im Interview mit dem Magazin gestand Patrick, dass er zwar die Arbeit am Set von "Grey's Anatomy" sehr geschätzt habe, doch der Zeitaufwand am Ende schlicht zu hoch gewesen sei. Rückblickend kam er sogar zu dem Schluss, dass er die Serie schon früher hätte verlassen sollen: "Es hatte lange genug gedauert." Nach seiner Entscheidung, sich von der Serie zu verabschieden, folgte ein Wendepunkt in seinem Leben. Sowohl beruflich als auch privat stabilisierte sich sein Alltag wieder und neue Chancen taten sich auf: Durch weniger Projekte war es Patrick möglich, sich auf neue Filmrollen wie in "Bridget Jones' Baby" zu konzentrieren, ohne dabei seine Familie zu vernachlässigen.

Auch wenn Patrick mit seinem Serienausstieg die Herzen zahlreicher Fans brach, bleibt er für viele als "McDreamy" in guter Erinnerung. 2024 wurde er sogar zum "Sexiest Man Alive" gewählt. Auch privat läuft es mittlerweile besser: Jillian und er sind weiterhin ein Paar und glückliche Eltern. Zudem hat der 59-Jährige seither mehr Zeit für seine Hobbys gewonnen: Patrick widmet sich seit einigen Jahren leidenschaftlich dem Motorsport. Als begeisterter Rennfahrer hat er bereits mehrfach an prestigeträchtigen Wettbewerben wie dem 24-Stunden-Rennen von Le Mans teilgenommen.

Getty Images Patrick Dempsey und Jill Fink

Getty Images Patrick Dempsey und seine Frau Jillian bei der Oscar-Party in Beverly Hills im Februar 2017

