Die Kugel steht Carrie Underwood (35) ausgesprochen gut! Wie jedes Jahr versammelte sich auch in diesem Jahr bei den American Music Awards in Los Angeles alles, was in der internationalen Musikszene Rang und Namen hat. Auch Countrysängerin Carrie gehörte zu den prominenten Gästen des Events. Erst vor knapp zwei Monaten hatte diese bei ihren Fans für Jubelstürme gesorgt, da sie ihr zweites Kind erwartet. In einer schwarzen Traumrobe posierte die werdende Mama nun auf dem roten Teppich und setzte ihren Babybauch dabei gekonnt in Szene!

Neben ihrem eleganten bodenlangen Kleid mit verspielten Gold-Details und einem Glow-Make-up zog vor allem eine Body-Partie der 35-Jährigen die Aufmerksamkeit auf sich: Carries gewölbte Körpermitte. Bereits zum fünften Mal in Folge war die blonde Beauty bei den Music Awards als beste Countrysängerin nominiert. Als sie schließlich dort ihren Song "Spinning Bottles" auf der Bühne performte, kam ihr Babybauch in dem Outfit ebenfalls optimal zur Geltung.

Im August hatte die Gattin des Eishockeyspielers Mike Fisher (38) mit einem rührenden Instagram-Post ihr süßes Geheimnis gelüftet. "Mike, Isaiah und ich sind megahappy und total aufgeregt, weil wir noch ein Familienmitglied dazubekommen. Damit geht ein Traum für uns in Erfüllung", lauteten damals die freudigen Zeilen der Musikerin.

Getty Images Carrie Underwood bei den American Music Awards 2018

Getty Images Carrie Underwood, US-amerikanische Sängerin

Getty Images Mike Fisher und Carrie Underwood mit ihrem Sohn Isaiah Michael Fisher (Mitte)

