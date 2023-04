CMT Awards: Das waren die Red-Carpet-Outfits der Promis!

Es war der große Tag der Country-Musik! Gestern wurden die CMT Music Awards des Jahres 2023 verliehen und Ausnahmetalente wie Shania Twain (57), Kane Brown (29) oder auch Jelly Roll konnten sich zu den großen Gewinnern zählen. Neben musikalischen Darbietungen standen natürlich auch die teils sehr extravaganten Outfits der Stars im Fokus. Das waren die Promi-Looks im Rahmen der CMT Music Awards!

Shania Twain sorgte für einen großen Red-Carpet-Auftritt in einem rot-schwarzen bodenlangen Kleid, in dem die Brünette auch ein wenig Haut zeigte. Ihre Musikerkollegin Carrie Underwood (40) sorgte hingegen mit einem silber-glitzernden Zweiteiler aus Jacke und Shorts, mit denen sie ihre durchtrainierten Beine perfekt zur Geltung brachte, für einen Wow-Effekt. The Voice-Coach Blake Shelton (46) und seine Liebste Gwen Stefani (53) entschieden sich auf dem roten Teppich für einen Partner-Look in Schwarz – auch wenn Gwens fellbesetztes Schuhwerk und ihr gold-glitzernder Rock ihr sonst eher schlichtes Outfit etwas aufpeppten.

Kelsea Ballerini (29) und der Schauspieler Chase Stokes (30) feierten als frischgebackenes Pärchen ihr gemeinsames Red-Carpet-Debüt. Das schienen die beiden auch sichtlich genossen zu haben. Auch Kane Brown kam in Begleitung seiner Liebsten Katelyn und die Turteltauben sorgten in einem schicken Schwarz-Weiß-Look für einen eleganten Auftritt.

Getty Images Shania Twain, Country-Sängerin

Getty Images Carrie Underwood im Rahmen der CMT Music Awards 2023

Getty Images Blake Shelton und Gwen Stefani im Rahmen der CMT Music Awards 2023

Getty Images Chase Stokes und Kelsea Ballerini im Jahr 2023

Getty Images Kane Brown und Katelyn Brown im Rahmen der CMT Music Awards 2023

Getty Images Shania Twain im Rahmen der CMT Music Awards 2023

