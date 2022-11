Drei verschiedene Looks: Carrie Underwood flasht bei Event

Carrie Underwood (39) wählte für diese Veranstaltung gleich drei unterschiedliche Outfits! 2005 ging die Sängerin als Siegerin der Castingshow American Idol hervor und startete damit so richtig durch. Seitdem begeistert die Country-Sängerin auch immer wieder mit ihren ausgefallenen Outfits. So präsentierte sich Carrie bereits in einem knallbunten Kleid, das stark an Konfetti erinnert. Bei den diesjährigen CMA Awards konnte sich die Musikerin wohl nicht für ein Outfit entscheiden –deswegen zog sie kurzerhand drei an.

Für den roten Teppich wählte Carrie ein graublaues Kleid. Die 39-Jährige zeigte in dem hochgeschlitzten Outfit ihre durchtrainierten Beine. Das Outfit bestand aus einem eng gerafften Stoff, der aus dunklerem Satin und einem helleren, durchsichtigen Stoff bestand und in einem tiefen Ausschnitt angeordnet war, der ihr Dekolleté perfekt betonte. Als Carrie die Bühne zum ersten Mal betrat, hatte sie ihr Outfit gewechselt: Die Sängerin kontrastierte die eher gedeckten Farben ihres Red-Carpet-Looks mit einem leuchtenden Kleid, dessen obere Hälfte in einem limonengrünen Farbton gehalten war, während die untere Hälfte des Rocks rosa war. Das schlichtere Kleid mit dicken Trägern und einem wallenden Rock mit bustierartigem Mieder war mit schimmernden Pailletten verziert, die die Bühne erhellten.

Später am Abend hatte Carrie einen weiteren Auftritt – und einen neuen Look parat. Sie trug ein schwarzes Outfit mit schwarzen Shorts, die ihre schlanken Beine zur Geltung brachten. Ihr Oberkörper war mit goldenen Strängen und schimmernden Juwelen geschmückt, zusammen mit einem großen roten Herz, das mit einem falschen Stacheldraht zusammengebunden war. Darüber trug sie eine mit Fransen besetzte schwarze Jacke und kurze schwarze Stiefel mit Nieten.

Anzeige

Getty Images Carrie Underwood, November 2022

Anzeige

Getty Images Carrie Underwood, Sängerin

Anzeige

Getty Images Carrie Underwood, Country-Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de