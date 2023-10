Carrie Underwood erlitt in der Vergangenheit Fehlgeburten

Sie hatte einen steinigen Weg bis zum Mutterglück. Carrie Underwood (40) und Mike Fisher (43) sind seit 2010 verheiratet. Fünf Jahre später durften sich die Countrysängerin und ihr Mann über ihren ersten Nachwuchs freuen. 2019 kam dann ihr zweiter Sohn auf die Welt. Ihre beiden Jungs Isaiah und Jacob sind heute der große Stolz der Musikerin. Doch in der Vergangenheit hatte die einstige American Idol-Gewinnerin mit schweren Schwangerschaften zu kämpfen: Carrie spricht über ihre Fehlgeburten.

Die 40-Jährige verriet, dass sie drei Fehlgeburten erlitten hatte, bevor ihr jüngster Sohn auf die Welt kam. In ihren Webvideos "Mike and Carrie: God & Country" sprach Carrie von ihren Erfahrungen: "Es klingt falsch, wenn man es sagt, aber es ist eines dieser 'schlimmen Dinge, die anderen Menschen passieren', wisst ihr, was ich meine?" Für sie sei es rückblickend weiterhin schmerzhaft: "Das ist nichts, womit man sich jemals auseinandersetzen möchte."

Familie stehe für die "Before He Cheats"-Interpretin an erster Stelle. So habe Carrie mit Schuldgefühlen zu kämpfen gehabt, da sie aufgrund ihrer Tournee so viel unterwegs gewesen war. "Die Kinder kommen gut damit zurecht, dass ihre Mutter nicht da ist. Isaiah ist alt genug, um zu verstehen, dass seine Mutter berühmt ist und arbeiten muss", erklärte ein Insider gegenüber Radar.

Getty Images Carrie Underwood und ihr Mann Mike Fisher bei den Oscars 2022

Getty Images Carrie Underwood bei den American Music Awards 2018

Getty Images Carrie Underwood bei den People's Choice Awards 2022

