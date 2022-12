People's Choice Awards 2022: Das waren die schönsten Looks

Shania Twain (57), Carrie Underwood (39) und Co. haben sich mal wieder in Schale geworfen! Auch in diesem Jahr posierten die Stars und Sternchen aus TV, Film, Musik und Pop-Kultur auf dem roten Teppich der People's Choice Awards in ganz unterschiedlichen Looks. Die Gewinner stehen bereits fest: In einem gestreiften Jumpsuit nahm unter anderem Ellen Pompeo (53) einen Preis entgegen. Aber nicht nur die Schauspielerin war ein modischer Hingucker – Promiflash zeigt euch die auffälligsten Looks!

Vor allem Shania und Olivia Wilde (38) zeigten bei den diesjährigen People's Choice Awards viel Haut: Die Sängerin war in ihrem halbdurchsichtigen schwarzen Kleid mit Gepardenmuster und XXL-Kapuze kaum wiederzuerkennen. Passend zu ihrer neuen Haarfarbe ergänzte die "Up!"-Interpretin ihren Red-Carpet-Look mit auffälligen Wimpern und rosafarbenem Lippenstift. Die Ex-Frau von Jason Sudeikis (47) posierte wiederum in einem transparenten schwarzen Spitzenkleid, das sie mit einem breiten Gürtel kombinierte.

Billy Porter (53) und Carrie setzten hingegen auf stilvolle Anzüge: Der "Cinderella"-Star entschied sich für eine einzigartige schwarze Jacke, die er mit einer Hose und einem glamourösen, silbernen Collier kombinierte. Die Country-Sängerin trug einen schwarzen Anzug mit glitzernden Blumen-Applikationen.

