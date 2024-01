Nächtliches Eishockey: Carrie Underwoods Sohn hat Geburtstag

Sie haben sich etwas ganz Besonderes überlegt! Carrie Underwood (40) und Mike Fisher (43) gingen 2010 den Bund der Ehe ein. Fünf Jahre später durften sich die Sängerin und der Eishockeyspieler über ihr erstes gemeinsames Kind freuen. 2019 erblickte ihr zweiter Sohn das Licht der Welt. Ihre beiden Sprösslinge Isaiah und Jacob sind der ganze Stolz der Musikerin. Nun durfte sich Jacob an seinem Geburtstag über eine ganz besondere Überraschung freuen!

Wie die zweifache Mama auf Instagram mitteilt, bescherte der zugefrorene Gartenteich der vierköpfigen Familie eine außergewöhnliche Nacht: "Ein ganz besonderer Geburtstag für einen besonderen 5-Jährigen! Unser Teich war zugefroren und in perfektem Zustand für eine Schlittschuh-Nacht! Was für eine Freude. Alles Gute zum Geburtstag, Jake. Ich weiß, du hättest es nicht anders gewollt." Dazu teilte die stolze Mama einige Aufnahmen ihres Jüngsten, wie er gemeinsam mit seinem Bruder und einigen Gästen eine nächtliche Partie Eishockey spielt.

Die Fans sind ganz entzückt über die niedlichen Geburtstagseinblicke: "Herzlichen Glückwunsch zum fünften Geburtstag an deinen süßen Jungen Jacob. Es sieht so aus, als hätte er sehr viel Spaß an seinem besonderen Tag gehabt. Tolle Bilder und Erinnerungen", schwärmt eine Nutzerin. "Ein wirklich perfekter Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch, Jake", kommentiert ein weiterer Follower.

Carrie Underwoods Sohn Jake

Carrie Underwoods Sohn Jake

Mike Fisher, Carrie Underwood und ihr Sohn Isaiah Michael im September 2018

