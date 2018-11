Magdalèna Kalley leidet offenbar noch immer unter der Trennung von Chris Töpperwien! Vier Jahre lang gingen die beiden Goodbye Deutschland-Stars als Ehepaar durchs Leben. Gemeinsam waren sie sogar in ein Abenteuer aufgebrochen und bauten sich in den USA eine neue Existenz auf. Mitte September dann der Schock: Das Pärchen hat sich getrennt! Ein emotionaler Post im Netz beweist jetzt: Magdalènas gebrochenes Herz ist noch längst nicht verheilt!

Auf Instagram postete die blonde Beauty eine Collage, auf der sie ihr sonst so strahlendes Gesicht in völlig verheultem Zustand zeigt. "Wie oft weinst du? Einmal am Tag? Einmal die Woche? Einmal im Monat? Ich habe in letzter Zeit sehr viel geweint", schrieb sie dazu. Bei ihren Fans schellen die Alarmglocken: Offensichtlich kämpft Magey noch immer gegen ihren Liebeskummer. Ganz offen gestand sie: "Ich muss mich selbst daran erinnern, dass ich genug bin, denn oftmals vergesse ich das."

Die Darlegung ihrer Gefühle im Netz hat die Musicaldarstellerin auch genutzt, um einen Appell an ihre Follower zu richten. "Es ist völlig okay, sich manchmal schlecht zu fühlen. Es ist völlig okay, traurig zu sein", bestärkte sie ihre Community. Als Dank gaben ihre Bewunderer ihr ebenfalls Kraft. "Lass die Tränen raus. Du bist ein ganz toller Mensch und du schaffst das", lautete ein Kommentar.

Instagram / magdushya Magdalèna Kalley, Ex-"Goodbye Deutschland"-Star

MReh/face to face/ActionPress Magdalèna Kalley und Chris Töpperwien in Miami

