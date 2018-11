Die Sport-Welt hat einen schweren Verlust zu verkraften: Der argentinische Boxer Mario Melo (✝56) ist im Alter von 56 Jahren vor den Augen der Öffentlichkeit verstorben. 1990 war er im Kampf um den WM-Titel in den Ring gestiegen. Acht Jahre später beendete der Südamerika-Meister im Schwergewicht seine Karriere. Ein bizarrer Kampf der etwas anderen Art wurde Mario zum Verhängnis – und der Moment des Herzstillstandes wurde sogar live im Fernsehen übertragen!

Der Ex-Sportler nahm an einem Croissant-Wettessen in Pinamar, einem Ort in der Nähe der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires teil. Der Contest auf dem Fest "Fiesta de la Medialuna" wurde sogar im TV übertragen, wie Bild berichtet. Etliche Zuschauer vor den Bildschirmen konnten dabei zuschauen, wie Mario um den Sieg und letztlich um sein Leben kämpfte. Schon beim dritten Croissant sei er zusammengebrochen. Seine Schwester habe gesehen, wie er zunächst nach Luft gerungen hatte und nahm an, es handele sich um einen Scherz. Doch die Lage spitzte sich zu: Im Publikum befanden sich ein Feuerwehrmann und ein Arzt, aber sie konnten nichts mehr für Mario tun. Laut Medienberichten verstarb er wenig später im Krankenhaus.

Die Todesursache bleibt vorerst ungeklärt. Augenzeugen sollen gesehen haben, wie die Ersthelfer vergeblich versuchten, ein Stück Croissant aus Marios Hals zu bekommen. Allerdings sei der frühere Athlet auch zuckerkrank gewesen und könnte die Süßspeise nicht vertragen haben.

Facebook / Mario Mazazo Melo Profi-Boxer Mario Melo

Facebook / Mario Mazazo Melo Mario Melo, Ex-Boxer

Facebook / Mario Mazazo Melo Ex-Boxer Mario Melo (r.) früher



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de