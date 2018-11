Große Trauer um Ski-Hoffnung Gian Luca Barandun! Der Schweizer hatte eine große Karriere vor sich: Mit Anfang zwanzig gehörte er bereits zum A-Kader des National-Teams, absolvierte insgesamt schon 17 Rennen im Weltcup und erreichte 2017 den neunten Platz. Die Top-Ten-Platzierung war der bisherige Höhepunkt seiner jungen Sportler-Laufbahn, die nun auf tragische Weise beendet wurde: Das Nachwuchstalent kam diese Woche ums Leben – er wurde nur 24 Jahre alt!

Laut OE24 war Gian Luca mit einem Gleitschirm unterwegs, als das Unglück passierte: Er stürzte über Graubünden ab und verletzte sich dabei so schwer, dass er bereits tot war, bevor er in ein Krankenhaus eingeliefert werden konnte. "Die Swiss-Ski-Familie ist in dieser schweren Zeit in Gedanken bei der Trauerfamilie. Wir sprechen ihr unser herzlichstes Beileid aus", wird Markus Wolf, der Geschäftsführer von Swiss-Ski, von dem Nachrichten-Portal zitiert.

Auf der offiziellen Facebook-Seite von OE24 trauern viele User um den verstorbenen 24-Jährigen: "Ich wünsche den Hinterbliebenen mein aufrichtiges, herzliches Beileid und ganz viel Kraft", schrieb zum Beispiel ein User auf der Social-Media-Plattform.

Alexis Boichard/Agence Zoom / Freier Fotograf / Getty Images Gian Luca Barandun beim Audi FIS Alpine Ski World

FABRICE COFFRINI / Kontributor / Getty Images Gian Luca Barandun beim Audi FIS Alpine Ski World, Januar 2018

GEIR OLSEN / Kontributor / Getty Images Der schweizer Sportler Gian Luca Barandun



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de