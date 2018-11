Ist Schlussmachen via Social Media in Ordnung? Genau das hat Model und Moderatorin Elisa Isoardi (35) mit ihrem Partner gemacht, dem italienischen Innenminister Matteo Salvini (45)! Die 35-Jährige trennte sich diese Woche in aller Öffentlichkeit mittels eines Instagram-Posts von dem Politiker – und das ohne vorher privat mit ihm gesprochen zu haben, denn er war zu diesem Zeitpunkt auf Dienstreise. Diese Art der Trennung traf im Netz auf viel Unverständnis!

"Es ist nicht das, was uns gefehlt hat, sondern das, was wir uns wieder hätten geben sollen. Mit großem Respekt für die wahre Liebe. Grazie Matteo", schrieb Elisa auf Instagram auf Italienisch zu einem intimen Foto, auf dem sie mit dem Italiener im Bett zu sehen ist. Auf vielen sozialen Netzwerken wie zum Beispiel Twitter prasselte daraufhin Kritik auf die TV-Beauty ein: "Ich würde so ein Bild nicht posten, um eine Trennung zu verkünden. Sie sollte eine Lektion in Sachen Klasse bekommen" und "Sehr unangemessen und armselig", lauteten unter anderem zwei der Kommentare.

Mittlerweile äußerte sich auch der abservierte Politiker zu der öffentlichen Trennung: "Ich habe geliebt, ich habe vergeben, sicherlich habe ich auch Fehler gemacht, aber ich habe bis zum Ende daran geglaubt. Schade, jemand hatte andere Prioritäten", ließ er auf seinem Facebook-Account verlauten. Er habe sein Privatleben nie in die Öffentlichkeit getragen und würde jetzt nicht damit beginnen.

