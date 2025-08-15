20 Jahre: "Durch den Monsun" von Tokio Hotel feiert Jubiläum

Heute kommt es in der Berliner Wuhlheide zu einem besonderen Ereignis: Tokio Hotel feiern das 20-jährige Jubiläum ihres legendären Hits "Durch den Monsun". Für Bill Kaulitz ein ganz besonderer Moment, wie er im Vorfeld verriet. "Ich hab schon Angst, ich bin ja sowieso immer aufgeregt vor Auftritten. Jetzt natürlich besonders", gestand der Sänger im RTL-Interview. Schon 2005, als der Song zum Chart-Erfolg wurde, war er trotz seiner jugendlichen Jahre von Lampenfieber geplagt. Damals waren die Bandmitglieder – neben Bill auch Tom Kaulitz (35), Gustav Schäfer (36) und Georg Listing (38) – zwischen 15 und 18 Jahre alt. Fast noch Kinder, die plötzlich zwischen Weltruhm und Schulbank hin- und hergerissen wurden.

Bill und Tom erinnerten sich nochmals an die Anfänge ihrer Karriere. "Dass der Song so ein weltweiter Fan-Favorit werden würde, hätten wir damals nie gedacht", schwärmte Tom. Bill fügte hinzu, dass das ikonische Gitarrenriff jedes Konzert besonders mache. Morgen wird jedoch nicht nur der berühmte Song gefeiert, sondern auch die Verbindung zur Gegenwart deutlich. Toms Ehefrau Heidi Klum unterstützt ihren Mann und den Schwager vor Ort mit der ganzen Familie. Besonders Bills Nichten erwartet eine Überraschung: "Normal kennen sie Tante Bill nur in Flip-Flops beim Grillfest", scherzte er. Für den Auftritt hingegen wird er sich in High Heels präsentieren – es sei denn, das Wetter entscheidet, dass Flip-Flops zur Feier des Tages doch besser passen.

In der Tat könnte der Wettergott passend zum Jubiläum echten "Monsun"-Charakter beisteuern, glaubt man den Prognosen. Doch auch ein Regenschauer dürfte die Fans nicht vom Feiern abhalten. Die Geschichte von Tokio Hotel begann vor zwanzig Jahren in Magdeburg, wo die Bandmitglieder erstmals zusammen Musik machten. "Durch den Monsun" katapultierte sie in Lichtgeschwindigkeit ins Rampenlicht, brachte kreischende Fans, weltweite Erfolge, aber auch das Leben in einer medialen Blase mit sich. Heute, nach zwei Jahrzehnten, ist die Band erwachsen geworden, doch die Leidenschaft für die Musik ist geblieben. Das Konzert morgen wird lebendiger Beweis für ihren anhaltenden Erfolg sein – ob im Sonnenschein oder im Regen.

Getty Images Bill Kaulitz, Tom Kaulitz, Gustav Schäfer und Georg Listing bei "Christmas with Tokio Hotel"

Getty Images Georg Listing, Bill Kaulitz, Tom Kaulitz und Gustav Schäfer, November 2022

PIC ONE / ActionPress Bill und Tom Kaulitz, Musiker