Seltsamer Post: Willow Smith beunruhigt Fans mit Tränenfoto

Willow Smith (24), Tochter von Will Smith (56) und Jada Pinkett-Smith (53), hat in den sozialen Medien für Aufruhr gesorgt. Auf Instagram teilte die Sängerin ein Bild von sich, auf dem sie mit Tränen im Gesicht in die Ferne blickt. Doch nicht das weinende Selfie allein sorgte für Aufsehen, sondern vor allem die provokante und explizite Bildunterschrift: "Wer hat die ganzen Pu**ys gegessen?" Die Fans reagierten gemischt – während einige sich um Willows geistiges und emotionales Wohlbefinden sorgten, warfen andere ihren Eltern Versäumnisse in der Erziehung vor. Einige Social-Media-Nutzer bezeichneten die bekannte Familie gar als "kaputt" und "seltsam".

Neben der Kritik gab es jedoch auch viele Stimmen, die Willow für ihre offene und ungefilterte Art verteidigten. Nutzer lobten die Sängerin dafür, in einer Welt voller perfekt inszenierter Social-Media-Posts so authentisch zu bleiben. Dies ist nicht das erste Mal, dass die Musikerin mit ihrem Verhalten Diskussionen auslöst. In der Vergangenheit sprach Willow bereits über ihre sexuelle Orientierung, die sie zwischen hetero-, bi- und pansexuell einordnet, sowie über ihre polyamore Lebensweise. Auch die Beziehungen in der Smith-Familie standen zuletzt immer wieder im Fokus: Ihre Mutter Jada offenbarte 2023 eine Trennung von Ehemann Will, die schon seit 2016 besteht, obwohl sie offiziell nie geschieden wurden.

Schon als Kind stand Willow im Rampenlicht. Mit nur zehn Jahren brachte die Musikerin ihren ersten Song "Whip My Hair" heraus. Häufiger wird ihr vorgeworfen, ihren Erfolg nur den berühmten Eltern zu verdanken. Dazu sagte sie im Gespräch mit dem Magazin Allure: "Ich glaube definitiv, dass mich diese gewisse Unsicherheit nur noch mehr angetrieben hat." Die Sängerin verriet, dass sie sich extra viel Mühe gab, um Kritikern das Gegenteil zu beweisen. Trotzdem stellte Willow klar: "Mittlerweile muss ich niemandem mehr einen Scheiß beweisen!"

Getty Images Willow Smith bei der Met Gala 2024

Instagram / willowsmith Willow Smith, Musikerin

Getty Images Jada Pinkett, Will, Willow und Jaden Smith im November 2021