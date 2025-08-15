Anthony Mackie turtelt verliebt mit Unbekannter in London

Hat Anthony Mackie (46) sein Herz wieder verschenkt? Der Schauspieler war zuletzt eigentlich glücklicher Single. Doch das scheint sich jetzt geändert zu haben. TMZ liegen Paparazzibilder vor, die ihn zusammen mit einer Unbekannten auf den Straßen Londons zeigen. Die beiden scheinen sich nicht nur sehr gut zu verstehen, sondern kommen sich auch sehr nahe. Unter anderem hält Anthony die Blondine fest im Arm, während sie sich an ihn schmiegt, und zu einem innigen Kuss kommt es auch. Um wen es sich bei seiner Begleitung handelt, ist nicht bekannt – aber dass hier Liebe in der Luft liegt, ist offensichtlich.

Dass es sich bei der Frau um eine prominente Person handelt, scheint aber eher unwahrscheinlich. Denn Anthony ist kein Fan davon, berühmte Kollegen zu daten, wie er Anfang des Jahres in einem Interview mit People verriet. "Wie vertraut man jemandem? Wie macht man sich verwundbar? Und wie weiß man, was jemand wirklich will?", erklärte der Marvel-Star sein Dilemma beim Daten von Promis. Zudem würde Anthony lieber Frauen auf klassische Weise kennenlernen. Auf Dating-Apps, wie es heutzutage üblich ist, setzt er eher ungern. Mit einem Augenzwinkern meint er, mit 46 Jahren seien Apps wie Tinder oder Raya keine Option.

Anthonys letzte bekannte Beziehung war die Ehe mit seiner Ex-Frau Sheletta Chapital. Sie ist seine Jugendliebe und die beiden gaben sich 2014 das Jawort. Nur vier Jahre später zerbrach die Beziehung und 2018 wurde die Scheidung finalisiert. Mit Sheletta wurde der US-Amerikaner Vater von vier Söhnen, die bis heute wohl das Wichtigste in seinem Leben sind. Die Jungs in der Öffentlichkeit zu zeigen, kommt für Anthony aber nicht infrage. "Ich habe mein persönliches Leben immer von der Arbeit getrennt. Ich lasse keine Fotos von meinen Kindern machen und bringe sie nirgendwohin mit", betonte der Falcon-Darsteller in einem Interview mit Esquire.

Getty Images Anthony Mackie, Februar 2025

Getty Images Anthony Mackie, Schauspieler

