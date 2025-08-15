So verbunden ist Selena Gomez noch mit "Waverly Place"-Alex

"Die Zauberer vom Waverly Place" kehrten mit einem brandneuen Spin-off zurück. Mit dabei ist auch Selena Gomez (33), die mit der Hauptrolle als Alex Russo in der Serie berühmt wurde. Der Charakter bedeutet ihr bis heute eine Menge, wie sie im Podcast "Therapuss" verrät. "Die Figur hat mich letztendlich zu dem gemacht, was ich bin, denn ich fühle mich wie Alex", schmunzelt die Schauspielerin. Deshalb freue sie sich auch so sehr, wieder die Rolle erneut verkörpern zu dürfen: "Ich kann mich so gut mit ihr identifizieren. Es war mir eine Freude, wieder in Alex' Rolle zu schlüpfen."

Die neue Serie trägt den Titel "Wizards Beyond Waverly Place". Im Zentrum der Handlung stehen diesmal nicht Alex und ihre Zauberer-Familie, sondern die junge Zauberin Billie (Janice LeAnn Brown). Diese untersteht Alex' großem Bruder Justin (David Henrie, 36), der ihr den Umgang mit der Zauberei beibringen soll. Dafür lebt Billie bei den Russos und stellt deren Haushalt ganz schön auf den Kopf. Im Laufe der Handlung feiert auch Selena als Alex ihr Comeback in der Serie. Für die Fans der Disney-Channel-Serie gab es bereits im April gute Nachrichten: "Wizards Beyond Waverly Place" wird um eine zweite Staffel verlängert.

2007 liefen die ersten Folgen "Die Zauberer vom Waverly Place" auf dem Disney Channel und machten die damals noch eher unbekannte Selena schnell zum Disney-Star. Das Franchise wurde im Jahr 2009 um einen Film mit dem Titel "Die Zauberer vom Waverly Place – Der Film" erweitert. Eigentlich sollte ein weiterer Spielfilm folgen, aber 2011 – ein Jahr vor dem Ende der Serie, erklärte Selena selbst, dass es keinen neuen Film geben wird. Allerdings entschied das Produktionsteam später nach dem Abschluss der Serie doch noch eine Reunion in Form eines Fernsehfilms zu drehen. Diese hieß "Die Rückkehr der Zauberer vom Waverly Place" und feierte noch im selben Jahr seine Premiere.

Getty Images Selena Gomez, Musikerin

Getty Images David Henrie und Selena Gomez im Oktober 2024

Collection Christophel / ActionPress Der Cast von "Die Zauberer vom Waverly Place"