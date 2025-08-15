Taylor Swift bald in Vegas? Geheime Showgirl-Pläne kursieren

Taylor Swift (35) sorgt mit ihrem neuen Album "The Life of a Showgirl" für Schlagzeilen! Die preisgekrönte Sängerin überrascht ihre Fans mit einem völlig neuen Look und räkelt sich auf dem Album-Cover glamourös und freizügig wie nie zuvor. Mit funkelndem Federkopfschmuck, glitzernden Juwelen und einem sinnlichen Showgirl-Outfit setzt sie ein modisches Statement. Ihre Fans dürfen sich außerdem auf einen musikalischen Leckerbissen freuen: Ab dem 3. Oktober gibt es die zwölf neuen Songs zu hören. Einer der Tracks, der ebenfalls "The Life of a Showgirl" heißt, entstand sogar in Zusammenarbeit mit Sabrina Carpenter (26).

Die Aufnahmen des Albums fanden während Taylors ausgedehnter "Eras"-Tour durch Europa statt. In einem Interview für den Podcast "New Heights" verriet sie, dass die Inspiration von den intensiven Erlebnissen hinter den Kulissen stammt: "Es geht um das Chaos, die Euphorie, einfach das echte Leben, das man als Showgirl erfährt." Doch nicht nur das Album selbst sorgt für Gesprächsstoff: Insider behaupten gegenüber The Sun, dass bereits Gespräche über eine Reihe von Shows in Las Vegas geführt werden. Besonders die spektakuläre, neu errichtete Konzerthalle "The Sphere", die Platz für 24.000 Zuschauer bietet, soll im Fokus von Taylors Team stehen.

Taylor, die für ihre Liebe zu Details bekannt ist, ließ schon vor der offiziellen Ankündigung ihrer neuen Ära modische Hinweise streuen. Ihre jüngsten Auftritte auf dem roten Teppich – darunter glitzernde und aufwendig gestaltete Outfits – passten perfekt in das Konzept des aktuellen Albums. Gerüchten zufolge steckt auch ihr persönlicher Stylist Joseph Cassell Falconer hinter einigen der ikonischen Looks. Besonders spannend: Taylor genießt es, kleine Rätsel und Anspielungen auf kommende Projekte für ihre Fans zu verstecken. "Ich liebe es, Ideen zu schmieden, die sie später entdecken können", sagte sie im Podcast. Es bleibt also spannend, was die Sängerin als Nächstes plant!

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift bei den MTV Video Music Awards im September 2024