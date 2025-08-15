Nackt unterm Trenchcoat: Das ist Pamela Andersons Date-Look

Pamela Anderson (58) sorgt in Hollywood derzeit nicht nur mit ihrem Filmauftritt, sondern auch mit ihrem Privatleben für Schlagzeilen. Gerüchten zufolge soll die Schauspielerin mit Liam Neeson (73) eine Romanze begonnen haben. Während der Promo-Tour zum neuen "Die nackte Kanone"-Film, in dem beide mitspielen, zeigten sich die beiden mehrfach vertraut. Ein Insider verriet Us Weekly, dass es sich um eine "aufkeimende Romanze" handeln könnte. In einem Interview mit Glamour wurde Pamela zu einem Date-Outfit befragt und antwortete scherzend: "Vielleicht ein Trenchcoat, und darunter nichts." Sie fügte lachend hinzu: "Nein! Ich mache nur Spaß."

Pamela sprach außerdem begeistert über die Zusammenarbeit mit Liam und beschrieb die Dreharbeiten als "wild" und "verrückt". Besonders beeindruckt zeigte sie sich von einer privaten Kinovorführung des Films, an der nur sie und Liam teilnahmen. "Es war das erste Mal, dass wir es zusammen gesehen haben, nur er und ich in einem leeren Kino", verriet sie Glamour. Auch auf den roten Teppichen wirkten die beiden vertraut, was den Gerüchten um eine mögliche Beziehung weiteren Auftrieb gab. Küsschen auf die Wange und innige Gesten sorgten dabei für Spekulationen.

Nicht nur ihre mögliche Beziehung, sondern auch ihre neue Einstellung zur Öffentlichkeit macht Pamela derzeit zum Hingucker. Die Schauspielerin setzt auf Natürlichkeit und geht mittlerweile oft gänzlich ohne Make-up zu Auftritten. Im Interview sagte sie, sie fühle sich mit zunehmendem Alter immer wohler in ihrer eigenen Haut: "Ich bin selbstakzeptierender und nehme mich, wie ich bin." In einer Zeit von Social Media, in der viele sich stark retuschieren, genießt Pamela es, authentisch zu sein: "Ich habe das Geheimnis gelüftet – ich sehe im Spiegel genauso aus wie auf Social Media."

Getty Images Pamela Anderson im Mai 2025 auf der Met Gala

Getty Images Pamela Anderson und Liam Neeson, Juli 2025

Getty Images Pamela Anderson, Schauspielerin