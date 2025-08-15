Daniel Küblböcks Ex-Kollegin erinnert "gruseligen" Vorfall

Daniel Küblböck (†33), der durch die Castingshow Deutschland sucht den Superstar im Jahr 2003 berühmt wurde und 2018 unter mysteriösen Umständen auf See verschwand, war bekannt für seine positive und quirlige Persönlichkeit. Doch wie jetzt in der ARD-Doku "Die Küblböck-Story – Eure Lana Kaiser" erneut deutlich wird, hatte der Sänger auch eine dunkle Seite. Schauspielerin Friederike Dörr, eine frühere Weggefährtin, berichtet in der Dokumentation von "gruseligen" Vorfällen während ihrer gemeinsamen Zeit am Europäischen Theaterinstitut Berlin im Jahr 2015: Einmal soll Daniel unter Alkoholeinfluss versucht haben, seine Kommilitonen zu sabotieren, indem er Saft über das Mischpult der Tontechnik kippte und Orangen am Boden verstreute, in denen Messer steckten.

Dass tatsächlich Daniel hinter der Verwüstung steckte, belegte schließlich ein Überwachungsvideo des Theaterinstituts. Im Anschluss wurde die Polizei eingeschaltet und der aufstrebende Künstler von der großen Abschlussaufführung seines Theaterprojekts ausgeschlossen. Friederike betrachtet diese Phase in Daniels Leben rückblickend als "heftige Psychose", die immer wieder besonders dann zum Vorschein kam, wenn der Sänger betrunken zu gemeinsamen Probeterminen erschien. Auch andere Weggefährten wie Moderatorin Olivia Jones (55) berichteten bereits mehrfach von Daniels überschwänglichem Alkoholkonsum, der scheinbar oft übersehen oder falsch eingeschätzt wurde.

Daniel, der sich in seinen letzten Jahren zunehmend mit seiner Identität als Lana Kaiser auseinandersetzte, hatte in seinem kurzen Leben mit vielen Herausforderungen zu kämpfen. Bekannt für sein Lebensmotto "positive Energie", wurde er einst als Symbol für das Anderssein gefeiert. Doch laut Friederike und weiteren Zeitzeugen gab es viele versteckte Hilferufe, die im Nachhinein immer deutlicher werden. Seine Karriere nahm ihn und seine Umwelt stark in Anspruch. Trotz seines tragischen Schicksals bleibt er bis heute vielen als eine charismatische Persönlichkeit mit enormem Facettenreichtum in Erinnerung.

Imago Sänger Daniel Küblböck im Januar 2003 in Berlin

Daniel Küblböck und Olivia Jones

Getty Images Daniel Küblböck 2015