Jessica Biels herzerwärmender Einblick in ihr Familienleben

Jessica Biel (43) hat auf Instagram seltene Einblicke in ihr Familienleben mit Justin Timberlake (44) und ihren beiden Söhnen Silas und Phineas gegeben. Unter der Caption "Familien-Sommer-Vibes" teilte die Schauspielerin eine Reihe von Fotos, darunter ein niedliches Bild der Brüder, die sich im Sonnenschein umarmen. Der zehnjährige Silas (10) hielt dabei ein Skateboard, während der fünfjährige Phineas neben ihm mit einem leuchtend grünen Roller posierte. Schnappschüsse von einem idyllischen See, einem Regenbogen und einer Eiscreme-Boot-Tour rundeten das sommerliche Album ab.

Dieser besondere Einblick in die ruhigen Familienmomente kommt kurz nachdem Justin Timberlake bekanntgab, dass er an Lyme-Borreliose leidet. Der Sänger und frühere *NSYNC-Star erklärte, dass ihn die Diagnose geschockt habe, sie jedoch half, die körperlichen Beschwerden während seiner Tour – wie Nerven- und Gelenkschmerzen – zu verstehen. Auf Instagram schrieb er: "Leben mit dieser Krankheit kann unglaublich ermüdend und belastend sein, sowohl mental als auch körperlich." Obwohl er anfänglich überlegte, Konzerte abzusagen, entschied er sich dafür, die Freude an seinen Auftritten über die körperliche Anstrengung zu stellen.

Jessica und Justin, die seit 2012 verheiratet sind, haben sich bewusst für ein abgeschiedenes Familienleben entschieden und leben mittlerweile in Big Sky, Montana. Dort genießen sie die Natur und versuchen, Beruf und Familie in Einklang zu bringen. Die Schauspielerin zeigte sich in Interviews offen über ihre Erziehungsansätze und sprach darüber, wie wichtig es sei, die Privatsphäre der Kinder zu schützen. Zudem betonte sie, wie bedeutend gemeinsame Zeit als Familie für sie ist. "Wir machen das, was alle Eltern tun – wir versuchen, alles zu jonglieren", verriet sie. Besonders wichtig sei beiden dabei, für ihre Jungs stabile, normale Rahmenbedingungen zu schaffen.

Getty Images Jessica Biel, Schauspielerin

Instagram / jessicabiel Silas und Phineas Timberlake, Söhne von Jessica Biel und Justin Timerlake

Getty Images Jessica Biel und Justin Timberlake, 2023