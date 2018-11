Bei der deutsch-österreichischen Schauspielerin Elke Winkens (48) könnte es privat wie beruflich derzeit kaum besser laufen. Seit einem Jahr überzeugt sie als Xenia Saalfeld in der deutschen Erfolgs-Telenovela Sturm der Liebe und hat sich mit dieser Rolle längst in die Herzen der Zuschauer gespielt. Und auch abseits ihrer Karriere fand die Powerfrau ihr Glück: Sie ist seit mehreren Jahren glücklich vergeben – jetzt wagt sie mit ihrem Partner den nächsten Schritt und will ihm das Jawort geben.

Seit vier Jahren ist die 48-Jährige mit dem österreichischen Anwalt Bert Ortner zusammen. Im Gespräch mit Bunte verriet die Schauspielerin, dass schon bald die Hochzeit mit ihrem Schatz anstehe. "Das werden wir nächstes Jahr tun", so Elke und erzählte von dem Moment, in dem sie das erste Mal auf ihren Liebsten traf. So wohnten beide mehrere Jahre lang gegenüber voneinander, hatten aber keinen Kontakt. Doch dann gab es einen merkwürdigen Vorfall: Elke beobachtete, wie in das Haus ihres Nachbarn eingebrochen wurde und alarmierte die Polizei. Daraufhin kam sie mit Bert ins Gespräch und der Grundstein für ihre Beziehung war gelegt.

Für Elke ist es nicht das erste Mal, dass sie den Bund der Ehe eingeht. So heiratete sie 2011 den Wiener Unternehmer Christian Fischer, doch ihre Verbindung war nicht von langer Dauer. Nach drei Jahren folgte heimlich die Scheidung. "Trotz vieler Enttäuschungen glaube ich weiter an die Liebe", sagte die Schauspielerin damals in einem Interview mit der Zeitung Österreich.

ActionPress / Starpix / picturedesk.com Elke Winkens und Bert Ortner bei der "Werk ohne Autor"-Premiere in Wien

Anzeige

Getty Images Elke Winkens und Bert Ortner in Wien

Anzeige

Getty Images Elke Winkens beim Bal Du Cirque Fantastique 2014 in Wien

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de