Nach Kuss mit Joshi: Sahel rechnet mit Marlisa Rudzio ab

Bei der Reunion von Ex on the Beach wurden einige Geheimnisse gelüftet. Eine besonders brisante Enthüllung sorgt dabei für Furore: Nach den Dreharbeiten kam es auf Mallorca zu einem Kuss zwischen den Reality-TV-Stars Marlisa Rudzio (35) und Joshi Josh. Das Pikante daran? Eigentlich verließ Joshi die Show an der Seite von Sahel, doch die Beziehung des Paares hielt nur zwei Monate. Sahel zeigte sich über das Verhalten von Marlisa alles andere als begeistert und machte ihrem Ärger auf Instagram Luft: "Marlisa, geh mal in Rente, statt weiter deine Position zu nutzen, um Typen, die halb so alt sind wie du, ins Bett zu kriegen."

In ihrem Statement erklärte Sahel weiter, dass Marlisa schon in der Villa an Joshi interessiert gewesen sei, die Szenen jedoch nicht ausgestrahlt wurden. Immer wieder habe die Social-Media-Bekanntheit durch Intrigen versucht, einen Keil zwischen Sahel und andere Kandidaten zu treiben, darunter auch Marta. Sahel behauptet sogar, Marlisa habe Marta so sehr unter Druck gesetzt, dass diese sie weinend aus Mallorca kontaktierte. Joshi andererseits scheint die kurzen Annäherungen mit Marlisa mittlerweile zu bereuen. "Josh hat ja sogar den Kuss mit ihr direkt bereut", giftete Sahel in dem Statement.

Sahel selbst wurde aufgrund eines gewalttätigen Ausrasters nicht zur Reunion eingeladen. Nach einer Eifersuchtsattacke schlug die 25-Jährige auf ihren Liebsten Joshi ein. Die Produktion zog Konsequenzen und Sahel musste die Villa sofort verlassen: "Körperliche Gewalt hat in keinem unserer Formate Platz. Das gilt auch für 'Ex on the Beach'. Daher haben wir unmittelbar reagiert und Sahel aus der Sendung ausgeschlossen."

Sahel und Marlisa Rudzio

"Ex on the Beach"-Kandidat Joshi

Sahel bei "Ex on the Beach", 2025

