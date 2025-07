Deshalb fehlten die Spice-Girls-Stars auf Mel B.s Hochzeit

Melanie Brown, besser bekannt als Mel B. (50), hat am vergangenen Wochenende ihren Partner Rory McPhee in der St. Paul's Cathedral in London geheiratet. Doch während der besonderen Zeremonie fehlte ein Großteil ihrer ehemaligen Spice Girls-Kolleginnen: Victoria Beckham (51), Geri Halliwell (52) und Melanie C (51). Emma Bunton (49) hingegen ließ es sich nicht nehmen, als einziges Bandmitglied dabei zu sein und strahlte laut Daily Mail in einem rosafarbenen Kleid. Victoria und Melanie C gratulierten der Braut jedoch online, während Geri keinerlei öffentliche Reaktion zeigte.

Victoria Beckham erklärte auf Instagram, dass sie leider beruflich im Ausland verhindert sei. Die Designerin teilte aber einen kleinen Foto-Rückblick auf gemeinsame Zeiten mit der Braut. "Ich wünsche euch beiden ein Leben voller Glück!", schrieb sie herzlich. Gleichzeitig wurde bekannt, dass Victoria Mel B.s Hochzeitskleid entworfen habe, was die enge Verbindung der beiden betont. Mel C war wiederum als Performerin auf einem Festival in Stockholm gebunden, zeigte sich jedoch in einem Instagram-Post begeistert von der Hochzeit und versprach, die Feier bald mit der frisch gebackenen Braut nachzuholen.

Geri hingegen, die mit Mel B. in der Vergangenheit oft aneinandergeriet, bewahrte Schweigen. Quellen berichten über anhaltende Spannungen zwischen den beiden. Laut Insidern von Daily Mail haben die ehemaligen Bandkolleginnen "eine stürmische Beziehung und hatten zeitweise Schwierigkeiten, im selben Raum zu sein, ohne dass es zu Feindseligkeiten kam". Die Spannungen zwischen den beiden sollen sich 2019 entwickelt haben, als Mel behauptete, dass sie mit Geri geschlafen habe. Geri hat dies bestritten und war Berichten zufolge verärgert, dass Mel eine solche Behauptung aufgestellt hat.

Getty Images Mel B., Sängerin

Getty Images Victoria Beckham im Februar 2024

Getty Images Victoria Beckham, Geri Halliwell, Emma Bunton, Melanie Brown und Melanie Chisholm im August 2012

